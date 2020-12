Na alles wat er in 2020 gebeurt is, is het makkelijk om de moed te verliezen. We zien alles pessimistisch in en klagen van zodra het kan, want ja, dit was geen makkelijk jaar. En dat mag zeker gezegd worden. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn er ook positieve kanten aan een (gedeeltelijke) lockdown. Kleine dingen die we wellicht nog zullen missen van zodra alles over is.

1. Chill-kleding van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

Oké, het is misschien niet ideaal voor je productiviteit om heel de dag in je jogging achter je bureau te zitten. Maar daar staat tegenover dat het wel érg comfortabel is. Probeer maar eens om je gebruikelijke skinny jeans aan te trekken en je zal zien: die wil je liever nooit meer aan. Ga maar alvast op zoek naar een classy versie van je chillpak.

2. Gedaan met FOMO

Voor de coronapandemie had je een overvolle agenda. Overdag naar het werk, dan naar een drink van je baas en vervolgens door naar de verjaardag van die of die vriend of vriendin. Om uiteindelijk pas in het midden van de nacht in je bed te liggen. Uiteraard kon je altijd wel “nee” zeggen op die uitnodigingen, maar dat zorgde er eigenlijk alleen maar voor dat je met FOMO en een hoofd vol twijfels in de zetel zat te stressen. Nu er van feestjes, etentjes en andere sociale activiteiten geen sprake is, heb je ook daar geen last van.

3. Nooit meer aanschuiven in de supermarkt

Boodschappen bestellen. Het is iets wat je ouders doen en wat je vroeger altijd nogal decadent vond, maar toen kwam corona. Plots had je een excuus om niet meer naar de supermarkt te willen gaan. Dus je besloot om dat eens te testen, die thuislevering. Intussen zijn we negen maanden later en ben je bijna vergeten hoe een supermarkt er vanbinnen uitziet.

4. Tien minuten voor je begint met werken opstaan

Een jaar geleden ging je wekker standaard om half zeven. Je moest immers snoozen, douchen, je klaarmaken, snel-snel ontbijten en vervolgens op weg naar je werk. Een proces van lange adem. Tegenwoordig ben je al fier op jezelf als je de wekker om half negen zet, vervolgens 20 minuten snoozet en uiteindelijk ontbijt achter je computer vanuit je bed.

5. Je hebt meer tijd voor je familie en vrienden

Oké, je mag een deel van hen misschien niet zien. Maar dat betekent niet dat je niet urenlang kan bellen. Nu iedereen weinig te doen heeft in de avond en in het weekend, is het een stuk makkelijker geworden om rustig te bellen met je beste vriendin of die neef waar je al zo lang niets meer van had gehoord. Woon je samen met je partner of heb je kinderen, dan kan je bovendien extra veel quality time met hen spenderen.

Het bericht Vijf lockdown-gewoontes die we ooit nog zullen missen verscheen eerst op Metro.