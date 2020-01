Volgens het University College London zijn mensen die geregeld naar een museum of toneelstuk gaan gezegend met een langer leven. Is een van jouw goede voornemens vaker aan cultuur doen, maar weet je niet waar te beginnen? Met deze vijf culturele tips ben je alvast goed op weg.

De onzichtbaren

nog t.e.m. 12/1

Na een succesvolle premièrereeks in De Roma vorig jaar brengt het sociaal-artistieke theatergezelschap Tutti Fratelli zijn voorstelling De onzichtbaren opnieuw naar Antwerpen, dit keer in de Bourlaschouwburg. In de voorstelling, geregisseerd door Reinhilde Decleir en Nico Sturm, scheppen de fratelli hun eigen wereldorde, een ode aan de fantasie en hun liefde voor mekaar. De onzichtbaren is een aanklacht op het doodzwijgen van mensen aan de rand van de maatschappij, maar ook een avond waar iedereen kan vliegen, Bruegel herleeft en er snoep te over is.

toneelhuis.be

Brussels Jazz Festival

nog t.e.m. 18/1

Het prachtige art-decogebouw van Flagey is deze week het geschikte decor voor tien dagen vol jazz in al zijn vormen, tijdens het Brussels Jazz Festival. Op het programma staan concerten van onder andere het Brussels Jazz Orchestra, Alfa Mist, Casimir Liberski en Commander Spoon. Vandaag kan je zelfs tijdens je middagpauze op het festival terecht voor een concert van Le Ravage d’Ali Baba (lunch inbegrepen) en op zondag is er een jazzy brunch met muziek van HOERA.

flagey.be

Click

12/1

De nieuwste circustheatervoorstelling van Sprookjes enzo is er eentje vol licht, ideaal voor donkere winterdagen. Een carrousel van springende lichtjes danst door een circuspiste waar de tijd is blijven stilstaan, een familie van schemerlichtjes speelt verstoppertje en een straatlantaarn glimlacht naar de zonsondergang. ‘Click’, een interactieve en acrobatische voorstelling voor iedereen vanaf drie jaar, speelt deze zondag in het Cultuurcentrum van Merksem en is nog tot april op tournee door Vlaanderen.

sprookjes.be

Winterwandelen

11/1 – 1/3

Tijd om eens flink uit te waaien na de drukke feestperiode? Voortaan kan je je weekendwandeling ook maken in Bokrijk. Het openluchtmuseum is nog bezig aan zijn winterslaap, maar tot begin maart kan je er in het weekend alvast terecht voor een stevige winterwandeling. De poorten van enkele museumdelen zwaaien open, zodat vrolijke wandelaars toch nog kunnen genieten van de historische gebouwen en fonkelende sfeerverlichting. Breid je wandeling ook zeker uit naar het omliggende natuurgebied en ontdek het bekende (fiets)pad dwars door het water van een vijver.

bokrijk.be

Punk Graphics

nog t.e.m. 26/4

Het Brusselse designmuseum ADAM spreekt in haar jongste expo de taal van de punk, via honderden flyers, posters, albums en promomateriaal. Al dat drukwerk is erg interessant, want het toont hoe de punkbeweging muziek oversteeg en een invloed had op andere domeinen als visuele kunst, mode en grafiek. De punkdesigns vielen immers samen met de postmoderne kunst: ze kaapten populaire cultuur en hielden zich aan geen enkele esthetische regel. En ze zijn ook erg mooi om naar te kijken, al die flyers en posters. Met een museumpas kan je de tentoonstelling gratis bezoeken.

adamuseum.be

