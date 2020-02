Heb je volgende week vakantie, maar heb je nog geen plannen? Geen zorgen, met deze tips zal je je niet vervelen tijdens de krokusvakantie.

Krokusfestival

nog t.e.m. 27/2

Trek deze week zeker eens naar Hasselt met je koters, want het Krokusfestival neemt de hele vakantie lang de stad over. De feestelijkheden zijn vooral te vinden in en rond het cultuurcentrum: je kan er genieten van dans, theater of circus, aanschuiven bij een workshop of spelen met bijzondere installaties: maak muziek met houten speeltuigen, knutsel een bonte vogel of volg twee verdwaalde majorettes. In de binnenstad van Hasselt mogen kinderen dan weer hun eigen protestacties organiseren of een voorstelling bijwonen in iemands slaapkamer.

krokusfestival.be

KODO meets The Voices of South Africa

23/2 – 24/2

In Brugge kan je een wereldprimeur van formaat meemaken. KODO betekent letterlijk hartslag in het Japans, en die zal de Japanse percussiegroep zeker de hoogte in jagen met hun strakke choreografie en overweldigende sound. De groep tourt momenteel door Europa, maar dit weekend nemen ze vrij om de pannen van het dak te spelen met de koorleden van The Voices of South Africa. Beide groepen brengen eigen nummers, maar ook songs die ze voor deze gelegenheid samen creëerden. Tot eind 2022 kan je deze unieke voorstelling enkel zien in Brugge en Japan!

ticketsbrugge.be

Vrouwen vrij, een andere wereld

nog t.e.m. 12/5

Met een nieuwe expo ‘Vrouwen vrij, een andere wereld’ blikt het BELvue Museum in Brussel terug naar het feminisme van de jaren 70. Het moment waarop vrouwen de publieke ruimte inpalmden om zelfbeschikkingsrecht te eisen, en gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het gezin, op school, op het werk en in de wetgeving. Vandaag zijn hun eisen en analyses nog steeds actueel, want ondanks heel wat vooruitgang is een gelijke samenleving nog niet bereikt. Met een museumpas bezoek je de tentoonstelling helemaal gratis.

belvue.be

JEF festival

22/2 – 1/3

De hele krokusvakantie lang kan je op het JEF festival genieten van de mooiste, wonderlijkste, grappigste en spannendste kinder- en jeugdfilms van het moment. En dat op niet minder dan 17 locaties, in 6 steden: Antwerpen, Brugge, Gent, Roeselare, Kortrijk en Leuven. Tussendoor mogen de kleine toeschouwers bovendien volop experimenteren in het medialab vol robots, hologrammen en virtual reality. En de echte filmfanaten kunnen tijdens een workshop of masterclass vliegensvlug hun eigen 3D-animatie, documentaire of visueel kunstwerk maken.

jeffestival.be

Move (on)

22/2

Tg Stan is een compagnie van tekstvreters. Eerder stortten ze zich al op Molière, en ook in ‘Move (on)’ zoekt het gezelschap naar leesvoer, samen met een uitgebreide groep Franse, Braziliaanse, Palestijnse, Marokkaanse en Russische kompanen. De inspiratiebronnen zijn gedichten, toneelstukken en romans uit verschillende culturele tradities, met name het werk van de Britse toneelschrijver Dennis Kelly. Het resultaat is een voorstelling vol haperende communicatie, op zoek naar een gemeenschappelijke taal. ‘Move (on)’ is op tournee in Vlaanderen en dit weekend te zien in C-mine in Genk.

c-minecultuurcentrum.be

