Koffie. Ik spreek vast niet alleen voor mezelf wanneer ik zeg dat het een van mijn beste vrienden is tijdens deze onzekere tijden. Een vriend die ik wel nog mag zien en met wie ik de social distancing-regels aan mijn laars mag lappen. Toen ik op een dag nietsvermoedend mijn keukenla opentrok om een nieuw pak te nemen en ik tot het besef kwam dat dit het laatste was, schoot ik dan ook (on)terecht in paniek. Wat nu?

Natuurlijk had ik gewoon een tripje kunnen maken naar mijn plaatselijke superette. Koffie genoeg; het lijkt wonderbaarlijk genoeg niet een van de producten te zijn die we met z’n allen gewetenloos hamsteren. Maar eerlijk is eerlijk, de koffiesnob in mij kwam gelijk in opstand. Oké, het zijn onzekere tijden en het is wellicht niet het beste moment voor folliekes, maar een lekker kopje koffie beschouw ik gewoon als een portie selfcare. Vol goede moed trok ik dus op online speurtocht naar de beste Belgische koffiewebshops. En het resultaat mag er wezen.

Corica, Brussel

Bij Brusselaars klinkt Corica ongetwijfeld bekend in de oren. Deze koffiewinkel verkoopt niet alleen een uitgebreid aanbod aan single origin koffie, maar roostert de bonen ook zelf. Wie weleens voorbij de vestiging aan de Kiekenmarkt loopt, werd met wat geluk al eens getrakteerd op de heerlijke geur van pas geroosterde koffie. De winkel is nog steeds open, maar voor wie niet in de buurt woont of liever in zijn kot blijft, is er ook een webshop. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan koffie in alle mogelijke vormen en kan er ook terecht voor koffiemateriaal allerhande.

Caffènation, Antwerpen

Caffènation is al jarenlang een begrip in ’t stad. Met twee locaties in Antwerpen en één in Amsterdam verlegt dit bedrijf langzaam maar zeker zijn grenzen. Op de webshop vind je zowel single origin variëteiten als blends en elke week staat er weer een andere koffie in de kijker. Ook wie liever capsules ontvangt of wie graag een koffie-abonnement afsluit, is hier aan het juiste adres. Wil je graag wat experimenteren? Neem dan zeker een kijkje bij hun koffie-accessoires!

MOK, Leuven en Brussel

Wie weleens in Leuven of in de hippe Dansaertwijk in Brussel is geweest, heeft vast al gehoord van MOK. Alle koffie die je hier koopt (of drinkt), wordt in kleine hoeveelheden geroosterd wat de smaak ten goede komt. Net zoals bij Caffènation vind je hier zowel blends als single origin koffies. Weet je nog niet welke koffie het beste bij je past? Ga dan voor de tasting box – die bevat vier verschillende variëteiten mét uitleg, zodat je daarna met een gerust hart je favoriet kan bestellen.

OR, Gent en Brussel

Dit is zonder twijfel een van de grootste koffiebars van het lijstje. OR heeft in totaal vier vestigingen: twee in Gent en twee in Brussel. Dat het concept aanslaat, is dus duidelijk. Wil je graag een voorraadje koffie inslaan, dan kan je terecht op hun webshop. Blends, single origin koffies, accessoires, thee, lectuur… je vindt het hier allemaal. De houseblend is sowieso een aanrader.

Javry

Hoewel Javry zich over het algemeen specialiseert in koffie-oplossingen voor bedrijven, kan je hun duurzame (en biologische) single origin variëteiten nu ook online bestellen. Wat betreft de maalopties heb je hier beduidend minder keus dan bij de andere webshops, maar de prijzen liggen ook wat lager. Het ligt er maar net aan wat je prioriteiten zijn!

