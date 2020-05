Zero waste is tegenwoordig aan een enorme opmars bezig. Zeker nu we vaker thuis zijn is het ook makkelijker om minder afval te produceren. Het ideale moment dus om enkele zero waste essentials aan te schaffen zodat je niet alleen thuis, maar binnenkort ook buitenshuis helemaal voorzien bent van de nodige middelen om zonder (of toch met minder) afval door het leven te gaan. Wij selecteerden vijf webshops van eigen bodem die een uitgebreid zero waste aanbod hebben.

Kudzu

Kudzu heeft zowat alles wat je zero waste hartje begeert. Of je nu op zoek bent naar herbruikbare koffiecapsules, menstratiecups of DIY-ingrediënten: je vindt het hier allemaal. Milieubewuste toekomstige ouders kunnen bij Kudzu zelfs een geboortelijst aanmaken!

Sebio

Net zoals bij Kudzu kan je ook bij Sebio terecht voor je meest uitgebreide zero waste wensen. Je vindt er weer net even andere merken en bovendien is ook hun tuinassortiment erg uitgebreid – extra leuk nu de lente volop bezig is en we weer lekker in de tuin aan de slag kunnen.

Kazidomi

In tegenstelling tot de twee vorige webshops concentreert Kazidomi zich op etenswaren. Om voor de hand liggende redenen zijn deze uiteraard nooit 100% zero waste (plantaardige melk zonder fles eromheen is nu eenmaal niet zo handig), maar de meeste verpakkingen zijn gemaakt van glas of papier om je afval zo veel mogelijk te beperken. Ook leuk: word je lid, dan krijg je mooie kortingen zodat je op de lange termijn heel wat centjes bespaart!

Kami Basics

Deze winkel is gebaseerd in Brussel en levert de bestellingen binnen Brussel dan ook met de fiets – milieubewust tot en met! Je vindt bij Kami Basics alles wat je nodig hebt om je badkamer, keuken en je leven in het algemeen een zero waste wending te geven. De categorie ‘Made in Belgium’ vinden wij extra leuk.

mon.MO

Kleiner, maar daarom niet minder leuk, is mon.MO. Naast zero waste basics vind je hier ook een leuk aanbod aan minder voor de hand liggende items, zoals cappuccinokoppen, sjaals en houten postkaarten. Oprichtster Virginie woont met haar familie bovendien volledig ‘off-the-grid’ in het zuiden van België en past zo de waarden van haar webshop ook toe op haar eigen leven.

