Ondanks het feit dat een longziekte onze maatschappij in haar greep houdt, geven vier op de tien rokers aan dat ze vaker naar een sigaret grijpen sinds de invoering van de lockdownmaatregelen. Wat opvalt, is dat vooral vrouwen de voorbije weken meer rookten.

Bijna vier op de tien rokers roken meer sinds de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus werden afgekondigd. Dat blijkt uit een bevraging van gezondheidsinstituut Sciensano. “Gevoelens van eenzaamheid of angst met bovendien minder mogelijkheden tot afleiding, kunnen een verklaring zijn. Verveling en stress zijn immers risicofactoren voor rookgedrag”, klinkt het in het perscommuniqué over de bevraging, uitgestuurd door de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, een initiatief van onder meer Kom op tegen Kanker.

Jongeren gevoelig aan omstandigheden

Hoewel voor de coronacrisis drie vierde van de rokers in België aangaf te willen stoppen met roken, heeft ongeveer de helft zijn rookgedrag niet aangepast tijdens de coronacrisis, blijkt uit de bevraging. Bijna vier op de tien gaven aan meer te roken, een op de zes rookt naar eigen zeggen minder.

De groep vrouwen die meer roken is met 41% significant groter dan de groep mannen (32%). En hoe ouder, hoe minder de rookgewoonten worden beïnvloed: zo geeft 46% van de 25- tot 34-jarigen aan meer te roken. En minder hoger opgeleiden (34%) rapporteren dat ze meer roken dan dat lager opgeleiden dat doen (37%).

Tabaksepidemie

“Roken mag dan de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak zijn, zonder globaal antitabaksplan en meer inzet voor tabakspreventie en rookstopbegeleiding zal de tabaksepidemie onverantwoord veel slachtoffers blijven eisen. Zeker nu met de COVID-19-crisis erbovenop”, zegt de Alliantie.

Ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei roept ze overheden op om snel samen te komen en een ambitieus antitabaksplan uit te werken. België investeert volgens de Europese Commissie te weinig in preventie en dat resulteerde tot voor kort in maar liefst 14.000 overlijdens per jaar door tabakgerelateerde aandoeningen, klinkt het.

Bijna 43.000 respondenten namen deel aan de online enquête, die afgenomen werd tussen 16 en 24 april. De resultaten van de enquête zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie.

