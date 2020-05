Om aan te tonen hoe slim iemand is, verwijzen we vaak naar het IQ. Toch zou je, los van die berekening, weleens een stuk slimmer kunnen zijn dan je denkt.

Al jarenlang berekenen we onze intelligentie via het IQ, een intelligentiequotiënt of cijfermatige aanduiding voor iemands intellectuele vermogen. In een video van BBC Reels leggen enkele psychologen uit waarom dat niet per se vertelt hoe ‘slim’ we in feite zijn.

Intelligentie is niet alleen IQ

Om het IQ te berekenen, doe je een intelligentietest die bestaat uit enkele cognitieve vaardigheden. Op die manier stellen we intelligentie gelijk aan iemands cognitief vermogen. “De vaardigheden in die test zijn uiteraard heel belangrijk”, zegt psycholoog Scott Barry Kaufman, “maar geven ons geen volledig beeld van onze intelligentie.” Volgens hem zijn er veel manieren waarop mensen eigenlijk een groter intellectueel vermogen kunnen hebben.

‘Succesvolle’ slimheid

Ook psycholoog Robert Sternberg pleit in de video voor een breder beeld van intelligentie, dat hij ‘successful intelligence’ noemt. “Die succesvolle intelligentie gaat over de manier waarop je betekenisvolle doelen stelt die niet alleen je eigen welzijn, maar ook het welzijn van anderen verbetert.”

Volgens Sternberg zijn daarvoor vier elementen onmisbaar. Ten eerste is er het analytisch denken of je vermogen om te analyseren, te oordelen en te vergelijken. Daarnaast is ook creatieve intelligentie belangrijk, iets wat je toelaat ideeën te bedenken die vernieuwend en nuttig zijn. Ook praktische intelligentie moet aanwezig zijn. “Die heb je nodig om je ideeën toe te passen en anderen te overtuigen van de waarde ervan”, legt Sternberg uit. Ten slotte mag ook wijsheid niet vergeten worden, wat ervoor zorgt dat de ideeën een gemeenschappelijk goed bereiken.

