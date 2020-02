Waar je vroeger elke dag een nieuwe artiest ontdekte, speel je tegenwoordig al jarenlang dezelfde plaat grijs. Af en toe zet je nog wel je gebruikelijke afspeellijst op, maar verder buiten je comfortzone treed je niet. Klinkt herkenbaar? De kans is groot dat je lijdt aan muzikale verlamming.

Het muzikale aanbod is vandaag de dag haast eindeloos. Van decennia-oude klassiekers tot platen die gisteren pas het levenslicht zagen: een mens kan het allemaal niet meer bijhouden. Wanneer we jong zijn, is onze nieuwsgierigheid nog groot en doen we ons best om nieuwe horizonten te verkennen. Maar dat is slechts van korte duur. Nog voor we de dertig passeren, is de muzikale verlamming een feit.

Luistergedrag

Muziekstreamingdienst Deezer richtte een onderzoek in bij 5.000 gebruikers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Brazilië. Zij moesten vragen beantwoorden over hun luistergedrag aangeven waarom ze wel of net geen nieuwe muziek ontdekten. Uit de resultaten bleek dat we gemiddeld nog voor de kaap van 30 jaar onze muzikale interesse kwijtspelen. In Frankrijk ligt de leeftijd op 27 jaar en 3 maanden, in Duitsland op 31 jaar en in het Verenigd Koninkrijk op 30 jaar en 6 maanden. Vooral het werk (25%), keuzestress (18%) en kinderen krijgen (14%) zorgen ervoor dat we ons tevreden stellen met muziek en artiesten die we al kennen. Schaam je dus niet langer als je steeds opnieuw dezelfde plaat opzet: c’est la vie.

