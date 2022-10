UITTIPS. Theater met taxi’s, psychische mode en topfloristen in een paleis: dit brengt het weekend

De beste culturele uitjes van dit weekend.

Artonov

8-16/10

Brussel Vanaf dit weekend kan je in Brussel naar Artonov festival, dat dit jaar helemaal rond architectuur draait. Op het programma staan concerten maar ook circus en dans, altijd op bijzondere locaties in de hoofdstad. Luister naar de bijzondere klanken van een glasharmonica in het voormalige huis van Emile Bockstael, bewonder Japanse podiumkunsten in het prachtige art deco Huis Tenaerts of laat je meevoeren door een van de voorstellingen van choreograaf Satchie Noro, die sierlijk beweegt in een houten constructie tussen de bomen. De afsluiter van het festival is ‘Toutes les étoiles sont des soleils’ in het Stripmuseum, een bijzondere combinatie van lezing en concert met natuurkundige en filosoof Etienne Klein.

festival-artonov.eu

TaxiBEDRIJF

8-9/10

HASSELT CC Hasselt viert zijn vijftigste verjaardag dit najaar met heel wat bijzonderheden op het programma. Dit weekend is er TaxiBEDRIJF: een unieke theatervoorstelling… in een taxi. Stap in een van de taxibusjes en volg het verhaal van twee personages tijdens een tocht van zo’n drie kwartier door Hasselt. De twee jonge twintigers zijn al jaren met elkaar aan het chatten, vanavond ontmoeten ze elkaar voor het eerst. Maar wat maakt hun ontmoeting zo belangrijk? Met maximum zeven toeschouwers per busje zit je extra dicht op de huid van de personages en hun verhalen. ccha.be

Floraliën in het Paleis op de Meir

nog t.e.m. 9/10

Foto Floraliën

ANTWERPEN Het Paleis op de Meir, een prachtig stadspaleis dat ooit nog aan Napoleon toebehoorde, wordt dit weekend voor het eerst het decor voor een speciale editie van de Floraliën. Je bewondert er prachtige bloemencreaties van topfloristen uit binnen- en buitenland, geïnspireerd op de botanische motieven in de vorstelijke salons en interieurs. De winkels in het gebouw doen ook mee: onder andere The Chocolate Line van chocolatier Dominique Persoone wordt voor de gelegenheid in de bloemetjes gezet. paleisopdemeir.be

MIRROR MIRROR – Mode & de psyche

8/10 – 25/2

Foto MIRRORMIRROR

GENT, ANTWERPEN Het MoMu heropende vorig jaar na een lange renovatie, maar moest al snel weer dicht voor werken aan de klimaatregeling. Dit weekend gaat het Modemuseum definitief weer open en daar hoort ook een nieuwe tentoonstelling bij: het museum slaat de handen in elkaar met Museum Dr. Guislain voor een dubbelexpo over de manier waarop we ons kleden en hoe die samenhangt met wie we zijn. Het Museum Dr. Guislain brengt uitzonderlijke kunstenaars bij elkaar die elk op hun eigen manier kleding of textiel gebruiken om zichzelf een plaats in de wereld te geven. Het MoMu zoomt in op de manier waarop we naar ons eigen lichaam kijken, bijvoorbeeld via de evolutie van mannequinpoppen.

momu.be, museumdrguislain.be

Composite Presence

nog t.e.m. 12/2





HASSELT Een primeur in Z33: de tentoonstelling Composite Presence is voor het eerst in ons land. De expo toont een levensgroot maquettelandschap dat de unieke en complexe stadsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel weerspiegelt. Als bezoeker wandel je door een fictieve maar toch heel herkenbare omgeving: van kerken tot sociale woningen en basisscholen: ze lijken zo weggeplukt uit een willekeurige Vlaamse stad. Met een museumpas kan je de expo bovendien gratis bezoeken.

z33.be

The Gallands – De Grote Post

15/10 / 20:30 – 22:00 / zaal Kleine Post

OOSTENDE Dankzij de lockdown vonden vader Stéphane en zoon Elvin Galland voor het eerst de tijd en ruimte om samen muziek te maken en op te nemen. Het resultaat is een mix van twee uiteenlopende maar rijke muzikale werelden. Een unieke smeltkroes van hiphop, jazz, r&b, electro, pop, breakbeat en funk. Verwacht een eigen repertoire waarin groovy, trippy akkoordenschema’s, een mix van akoestische en elektronische geluiden en cinematografische sferen centraal staan. Tickets via www.degrotepost.be

