Over mondmaskers is tijdens deze coronacrisis al veel gezegd en geschreven. Sommige experts zijn tegen, andere prijzen het kleinood de hemel in. Maar één ding is zeker: ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zit je nog met twijfels over hét accessoire van 2020? Wij geven antwoord op de meest voorkomende vragen.

Welke mondmaskers zijn er?

De FFP2 maskers zijn bedoeld voor de professionele zorgverleners, dus daar gaan we niet over uitweiden. Voor persoonlijk gebruik kan je een stoffen mondmasker kopen bij verschillende modemerken of zelf eentje maken volgens de richtlijnen op maakjemondmasker.be. Bij de apotheek en in de supermarkt vind je chirurgische mondmaskers. In tegenstelling tot de stoffen exemplaren kan je die niet wassen, dus moet je ze na gebruik weggooien. Als je geen mondmasker hebt, dan mag je een sjaal of bandana gebruiken om je mond en neus te bedekken.

Stoffen en chirurgische mondmaskers of een sjaal of bandana draag je niet om jezelf te beschermen tegen de virusdeeltjes, maar de mensen rondom jou. Omgekeerd ben jij ook beschermd als anderen rond jou een mondmasker dragen.

Wanneer moet je er een dragen?

Lees je deze krant op de trein of in de metro? Dan draag je op dit moment een mondmasker. Mondmaskers zijn namelijk verplicht op het openbaar vervoer en in de stations voor reizigers ouder dan 12 jaar. Dat geldt ook als je alleen in de trein zit. Een mondmasker zorgt er namelijk ook voor dat je minder kans hebt om een oppervlak, dat door veel mensen wordt aangeraakt, te besmetten. Ook in bedrijven waar collega’s geen anderhalve meter afstand kunnen houden, zijn mondmaskers verplicht. In winkels zijn de maskers niet verplicht, maar sterk aanbevolen.

Hoe moet je je mondmasker veilig dragen?

Vooraleer je het mondmasker opzet, was je grondig je handen. Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker. Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed bevestigd zijn aan de zijkanten. Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bind het vast aan de onderkant door je kin te bedekken.

Om je mondmasker af te zetten, raak je het enkel aan de elastieken of lintjes aan. Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen. Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), leg het dan op een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een hermetisch sluitbare zak.

Hoe was je een mondmasker?

Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht die lesgeeft voor de klas), veranderd worden of wanneer het vochtig of zichtbaar vuil wordt. Sowieso moet je het na elk gebruik wassen. Dat doe je met de rest van je was en wasmiddel in de wasmachine op 60°C. Ofwel gebruik je een kookpot dat je niet gebruikt om eten in klaar te maken. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.

Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker grondig je handen. Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. Daarom heb je best twee stoffen mondmaskers in je bezit.

Stijlvolle mondmaskers

Omdat we graag het nuttige aan het aangename koppelen, kiezen wij voor stoffen mondmaskers die onze outfits opfleuren. Wat dacht je van een geborduurd exemplaar, perfect voor bruiden? Of een grappige variant met Kim Kardashian, die elke voorbijganger pretoogjes geeft? Voor elk wat wils!

