Perdita, ook wel gekend als de “stoutste kat ter wereld”, heeft tegen alle verwachtingen in dan toch een nieuwe thuis gevonden. Op 22 januari plaatste het Mitchell Animal Rescue, in de Amerikaanse staat North Carolina, een foto online van de poes. De omschrijving klonk allesbehalve aanlokkelijk, maar de post ging viral en met resultaat.

In de Facebookpost omschreef het dierenasiel enkele van Perdita’s favoriete bezigheden. Tot in het diepste van je ziel kijken totdat je vreest dat je nooit meer vrolijk zal zijn, toekijken vanuit donkere hoekjes, het personeel van het dierenasiel doen geloven dat ze ziek is… Niet bepaald de ideale Tinderbio en ze werd spontaan gepromoveerd tot #Worldsworstcat.

Kattenvijver

De grappige Facebookpost ging al snel viraal en blijkbaar werd niet iedereen afgeschrikt door haar angstaanjagende omschrijving. Op een week tijd hadden niet minder dan 175 kandidaten zich gemeld om Perdita een nieuwe thuis te geven. Uiteindelijk waren het Joe en Betty uit Monroe County die het poesje mee naar huis namen. “Zij houden van haar en zijzelf tolereert hen”, aldus het dierenasiel op Facebook. Voorlopig krijgt Perdita een eigen slaapkamer in het huis van haar baasjes toegewezen, waar ze kan wennen aan de nieuwe omgeving. Daarna kan ze beschikken over alles wat haar kattenhart verlangt, van kattenboom tot kattenvijver. Wil je zien hoe Perdita zich in de toekomst ontwikkelt? Dat kan, want ze heeft nu ook haar eigen Instagramprofiel.

