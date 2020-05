In tijden van crisis gaat de mens van nature op zoek naar nieuwe, betere manieren van leven. We willen ons als het ware ‘heruitvinden’ voor wanneer alles weer vlot verloopt. Voor de een betekent dat eenvoudigweg gezonder eten, voor de ander meer sporten. Maar ook op psychologisch vlak kan je gebruik maken van de extra tijd die je nu hebt om aan jezelf te werken.

De bekendste Scandinavische levenswijze is zonder enige twijfel hygge. Kaarsjes, dekens, koffietjes… Je huis is de afgelopen weken misschien – al dan niet bewust – wel een hygge-paradijs geworden. Maar de Denen zijn niet de enigen met een alternatieve levenswijze: ook de Finse kunnen er wat van.

In Finland bestaat er namelijk zoiets als sisu. Aangezien de meesten onder ons wellicht niet bekend zijn met de term, geven we maar wat graag een vrije vertaling. Sisu betekent zoveel als ‘veerkracht’ of ‘weerbaarheid’, al is er geen exact begrip in het Nederlands dat de term helemaal eer aan doet. Wie helemaal sisu in het leven staat, kan zich volgens de Finnen aanpassen aan elke mogelijke situatie en geeft nooit op – dus ook niet in tijden van corona. Volgens Justyn Barnes, auteur van het boek ‘Sisu: Find Your Resilience the Finnish Way’, zijn er enkele tips die je in het achterhoofd kan houden om zelf helemaal sisu te worden.

Ga altijd een stapje verder

Een van de belangrijkste voorwaarden om sisu te zijn, is om jezelf te pushen. Ga altijd een stapje verder dan je in eerste instantie dacht te kunnen. Dat kan letterlijk zijn (loop bijvoorbeeld 5,5 kilometer als je er 5 wou lopen), of figuurlijk (zorg ervoor dat dat nieuwe recept dat je probeert niet alleen lekker is, maar er ook mooi uitziet). Op die manier verras je jezelf, blijf je gemotiveerd én haal je meer uit het leven. Het spreekt voor zich dat je hierin niet mag overdrijven. De scheidingslijn tussen ‘iets meer’ en ‘te veel’ is erg dun. Houd dus altijd je grenzen in de gaten.

Optimistisch realistisch

Of het glas halfvol is of halfleeg, hangt helemaal van jou af. Volgens Barnes betekent sisu ook dat je de dingen zo optimistisch mogelijk bekijkt. Dat betekent echter niet dat je irrealistisch moet worden: probeer een situatie zo feitelijk mogelijk te analyseren, besef dat er voor alles een oplossing bestaat en probeer te putten uit je ervaring. Het heeft volgens de auteur geen zin om dingen negatiever te zien dan ze in werkelijkheid zijn en daar kunnen wij alleen maar mee instemmen.

Stilte tijdens de storm

Deze regel sluit aan bij de vorige. Als er iets ergs gebeurt – neem nu een wereldwijde pandemie – dan heeft het geen zin om je gevoelens de bovenhand te laten voeren. Bekijk de situatie kalm, zet een stapje terug, neem de tijd. En neem dan pas een beslissing. Rationaliteit zou zomaar eens je redding kunnen betekenen.

Het bericht Sisu, het Finse concept waar we nu allemaal baat bij hebben verscheen eerst op Metro.