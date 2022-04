Seksmodel bekent: “De Playboy-vrouwen waren te beschaamd om te praten over de grootte van het geslachtsdeel van Hugh Hefner” (foto’s)

Tasha Reign droomde er lang van om een playmate te worden van Playboy-oprichter Hugh Hefner, maar kwam daar na een ontmoeting met hem op terug. Uiteindelijk zou ze nooit één van de vriendinnetjes worden van Hefner, maar spendeerde ze wel veel tijd in de legendarische villa van de veelbesproken Playboy-man.

In een recente podcast vertelde ze wat anekdotes uit haar tijd in de ‘mansion’. Op de vraag of ze ooit geslapen heeft met Hefner antwoordde ze: “Ik heb nooit zijn penis gezien, hij had daar graag controle over. Niemand sprak over de grootte van zijn geslachtsdeel. De Playboy-vrouwen waren eigenlijk beschaamd om te praten over wie er net seks had met Hefner. Ze claimden allemaal dat ze niet sliepen met hem.”

”Groot verschil”

Reign gaf zelfs aan dat er een groot verschil was tussen de Hefner die zij kende en de Hefner die beschreven werd in de media als iconische ondernemer. “In zijn laatste jaren ging het echt slecht met hem. Het was zelfs heel moeilijk om te kunnen bewegen. Aan het eind was hij waarschijnlijk meer een voyeur…”, zo vertelt ze. Vandaag runt Reign een succesvolle OnlyFans-pagina én is ze in verwachting van haar eerste kindje.

Foto: Instagram