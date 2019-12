Het was een onverwachte zwangerschap, nadat een ram uit de buurt ingebroken had in de wei van het schaap Rose. Ruim een maand geleden was het dan zover: Rose beviel van 3 lammetjes. Maar dat had wel zo z’n gevolg voor haar uier die zo zwaar werd dat hij bijna helemaal tot de grond doorzakte.

De situatie werd zo ernstig dat het dier doden een van de mogelijke oplossingen kon zijn. Maar dat zag eigenares Kate Stokes uit Clevedon, Nieuw-Zeeland, liever niet gebeuren. Een veeartsbezoek moest daarom soelaas brengen en dat gebeurde in de vorm van een borstvoedingsbeha. Het leverde alvast een opmerkelijke foto op.

Deel van het gezin

Kate Stokes op de plaatselijke nieuwswebsites 1 News en Stuff: “We houden van al onze dieren, dus was euthanasie geen optie. Onze dieren maken deel uit van ons gezin.”

Veearts Sarah Clews: “Wanneer de uier zo laag hangt, is de kans veel groter dat hij ergens blijft achter haken, waardoor er een soort slingereffect kan ontstaan, wat erg stresserend kan werken op het dier. In de meeste gevallen is dan een operatie nodig om deze toestand te herstellen. Al besluiten sommige eigenaars ook tot een drastischer oplossing. Zo’n operatie is natuurlijk ook niet goedkoop, dat kan al snel oplopen tot 1.600 dollar (960 euro). Ik heb dan voorgesteld om eerst een voedingsbeha te proberen. Het probleem was wel dat het een heel grote maat moest zijn.”

Het bericht Schaap krijgt borstvoedingsbeha om probleem met uier te verhelpen verscheen eerst op Metro.