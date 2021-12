Rugpijn en toch zin in seks? Probeer deze standjes dan eens uit

Seks is misschien één van de leukste dingen die het leven te bieden heeft, maar toch zijn we vaak niet in de mood voor een potje bedsport. Misschien staat je hoofd er gewoon niet naar, misschien voel je je opgeblazen en niet aantrekkelijk, misschien is er een andere reden.

Soms zijn er echter ook van die momenten waarop je écht zin hebt in seks, maar je lijf niet mee wil werken. We schreven al eerder een artikel over seks tijdens je maandstonden en waarom je je zeker niet hoeft te laten tegenhouden door een beetje bloed als je in de stemming bent, en vandaag hebben we het over rugpijn. Hoewel dat natuurlijk een lastig kwaaltje is, zijn er enkele manieren om alsnog tussen de lakens te kunnen duiken. Als je rugpijn erg ernstig is, ga dan uiteraard wel naar een dokter en forceer vooral niets.

Mannen vs. vrouwen

Uit een studie die werd gepubliceerd in European Spine Journal blijkt dat vrouwen het minste rugpijn ervaren in de «klassieke» missionarishouding. Dit geldt als je pijn ervaart bij een gebogen rug. Krijg je pijn als je naar voren buigt? Verkies dan eerder op z’n hondjes. Dat geldt trouwens ook voor mannen. Heb je als man pijn bij een gebogen rug? Kies dan ook voor de missionarishouding of voor een zijwaarts standje.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/rugpijn-en-toch-zin-seks-probeer-deze-standjes-dan-eens-uit