Na een verblijf van twee dagen in het ziekenhuis hoefde een 36-jarige Française niet te rekenen op mededogen van haar buren. Die maakten duidelijk dat ze niet happig waren op haar terugkeer en maken haar sindsdien het leven zuur. Dat meldt Le Télégramme.

De jonge vrouw, gehandicapt na een medisch ongeval, woont samen met haar partner in sociale huisvesting. Eind maart ervoer ze “milde” symptomen van covid-19 en werd ze twee weken in eenzame opsluiting geplaatst. Artsen zeiden dat ze chronische inflammatoire bronchiale ziekte had, mogelijk veroorzaakt door het coronavirus.

Kosmonauten

De jonge vrouw verbleef begin april twee dagen in het ziekenhuis van Vannes voordat ze naar huis terugkeerde. Al haar buren waren aanwezig toen de ambulance haar kwam ophalen. “Alle buren zijn hiervan op de hoogte, aangezien ik bij mij thuis werd verzorgd door paramedici verkleed als kosmonauten”, zei de 36-jarige Bretoense vrouw.

Een paar dagen na haar terugkeer uit het ziekenhuis ontdekte Sophie (fictieve naam) een poster in haar gebouw. ‘Aangezien we als goede buren leven, vragen we mensen die covid-19 vermoedden of hebben gemeld dat ze de deurkrukken en vangrails niet mogen aanraken.’ Omdat Sophie gehandicapt is, kan ze moeilijk aan deze aanbeveling voldoen.

Beledigingen

Sindsdien ontvangt de jonge vrouw bijna dagelijks beledigende woorden onder haar deurmat. “Assassins”, “Suicide yourself”, “Get out”: deze woorden waren zelfs op zijn voordeur getagd. Sophie wordt ook gefotografeerd door haar buren wanneer ze haar huis verlaat om naar medische afspraken te gaan.

De jonge vrouw klaagde bij de gendarmerie die met de buren ging spreken. Maar dat had duidelijk niet het gewenste effect. Sophie vond inderdaad een kras op haar auto in de vorm van een strop. “Ik slaap’ s nachts niet meer en probeer de persoon (personen) die dit doet te verrassen”, zei ze dagelijks.

