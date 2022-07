Pisbier, zegt u? Dit biertje is gebrouwen met gerecycleerd afvalwater (video)

Pi(l)sbier heeft een nieuwe invulling gekregen: een Singaporees merk van drinkwater dat gerecycleerd rioolwater gebruikt, heeft onlangs NEWBrew op de lokale markt gelanceerd.

NEWBrew, een blonde ale, is gemaakt van gerecycleerd rioolwater. De alcoholische drank is een samenwerking tussen het nationale wateragentschap van het land, PUB, en de lokale ambachtelijke brouwerij Brewerkz. NEWBrew werd voor het eerst onthuld op een waterconferentie in 2018.

«Ik kon echt niet proeven dat dit van toiletwater is gemaakt», aldus de 58-jarige Chew Wei Lian, die het bier in een supermarkt kocht uit nieuwsgierigheid. «Het smaakt net als bier, en ik ben dol op bier.»

Waterschaarste

NEWBrew maakt gebruik van NEWater, Singapore’s merk van drinkwater dat gerecycleerd is uit rioolwater. NEWater wordt gemaakt door rioolwater te desinfecteren met ultraviolet licht en de vloeistof door geavanceerde membranen te voeren om verontreinigende deeltjes te verwijderen. De PUB verklaart dat het nieuwe bier deel uitmaakt van een inspanning om Singaporezen voor te lichten over het belang van duurzaam watergebruik en recyclage.

Het idee om rioolwater te verwerken tot drinkwater, dat ooit op grote weerstand stuitte, heeft de afgelopen tien jaar meer bijval gekregen nu de wereldvoorraad zoet water steeds meer onder druk komt te staan. Het Wereld Natuur Fonds schat dat 2,7 miljard mensen minstens één maand per jaar te kampen hebben met waterschaarste.

Geen primeur

Geavanceerde economieën zoals Israël en Singapore, die over beperkte zoetwatervoorraden beschikken, hebben de technologie reeds in hun voorraden geïntegreerd. Steden zoals Los Angeles en Londen onderzoeken plannen om dit voorbeeld te volgen.

Ook elders ter wereld hebben brouwerijen al bier gemaakt met gerecycleerd rioolwater. De Nya Carnegie Brouwerij in Stockholm is een samenwerking aangegaan met brouwerijgigant Carlsberg en het IVL Swedish Environmental Research Institute om een pilsener te lanceren dat gemaakt is met gezuiverd rioolwater, terwijl Village Brewery in Canada een samenwerking is aangegaan met onderzoekers van de Universiteit van Calgary en het Amerikaanse watertechnologiebedrijf Xylem om hun eigen versie op de markt te brengen.





