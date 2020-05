Met de sluiting van kappers, moeten mensen in lockdown hun haren toevertrouwen aan de zorgen van familie. De 2-jarige peuter Sariah besloot nog een stapje verder te gaan en nam het heft in eigen handen. Hij haalde een hondentondeuse over haar hoofd op het moment dat haar moeder niet keek.

Moeder Sian Cooms (35) stond op het punt om een van de honden van het gezin te trimmen, maar haar dochtertje Sariah was haar te snel af en sloop met de tondeuse weg toen moeder niet keek.

Alsof Sariah wist dat er momenteel een lockdowncoupe-trend gaande is (helemaal kaal), haalde ze tondeuse over haar hoofdje. Ze had geen van de honden geraakt met de tondeuse. Gelukkig, zegt haar moeder tegen Metro UK, want “we hebben net een nestje puppy’s”.

“Deze dingen gebeuren”

Sariah vond haar nieuwe kapsel geen probleem. “Toen ik haar het resultaat liet zien, schoot ze in de lach”, zegt Sian. Haar man Paul was op het moment dat het gebeurde niet thuis. Ze stuurde hem een berichtje om het nieuws te vertellen, maar hij dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Maar ook hij zag er al snel de lol van in, vertelt Sian. “We houden heel veel van haar en willen dat ze gelukkig is. Deze dingen gebeuren soms in het leven.”

Paul stelde nog voor om alles af te scheren. Sian informeerde bij een kapper en een aantal kappersvrienden, “maar die zeiden dat ik het zo moest laten.” Hij raakte blijkbaar ook al in paniek bij de gedachte dat ze helemaal kaal moet.”

Het bericht Peuter scheert zich per ongeluk met hondentondeuse verscheen eerst op Metro.