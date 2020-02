Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan diëtiste Tine Van Herck (26) uit Mechelen.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Ik ben veel bezig met het milieu en probeer ook op het gebied van kleding bewuste keuzes te maken. Er zijn tegenwoordig heel wat duurzame merken te vinden, maar helaas is het voor mij te duur om alleen daar te shoppen. Daarom ga ik regelmatig langs bij vintage- en kringwinkels om leuke stukken te scoren. Onlangs heb ik wel een jeansbroek van ARMEDANGELS gekocht. Het productieproces van jeans vergt normaal erg veel water en grondstoffen, maar dit Duitse merk beperkt zijn impact door te werken met gerecycleerde materialen en geen chemicaliën te gebruiken.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Dat is een lange, zwarte rok met een bloemenprint. Ik was al lang op zoek naar iets gelijkaardigs en uiteindelijk vond ik bij Think Twice in Leuven wat ik zocht. Aan het einde van de maand kan je daar terecht voor de beste koopjes, zeker een tip als je over een wat kleiner budget beschikt.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Ik hou enorm van reizen, maar het gebeurt niet vaak dat ik naar dezelfde plaats terugkeer. Mijn laatste vakantie naar Slovenië was wel een groot succes. De natuur is er prachtig, er zijn weinig toeristen en er was een onverwacht groot plantaardig aanbod, zowel op restaurant als in de supermarkt. Voor reizen binnen Europa probeer ik waar mogelijk het vliegtuig te vermijden en daarom gaan we deze zomer waarschijnlijk met de (nacht)trein naar Italië. Ik hoop dat treinreizen in de toekomst ook wat goedkoper worden, zodat mensen sneller geneigd zijn om het vliegtuig links te laten liggen.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Mechelen?

De pas geopende bib Het Predikheren is een verplichte stop. Het barokke klooster werd smaakvol gerestaureerd door moderne en originele elementen te combineren. Je kan er uiteraard terecht voor een goed boek, maar ook de koffiebar en het restaurant zijn aanraders. Verder is een bezoekje aan De Vleeshalle de moeite waard. Je vindt er een heerlijke foodmarkt en op de eerste verdieping zijn enkele leuke winkels ondergebracht.

Welk restaurant doet je watertanden?

Uiteraard kan je in Mechelen veel lekkere hotspots vinden, maar twee keer per jaar probeer ik af te zakken naar Mykene in de Muntstraat in Leuven. Ik ben zelf vegan, maar als je met een grote groep uit eten gaat, kan het weleens moeilijk zijn om een restaurant te vinden dat iedereen pleziert. Mykene heeft van alles wat en net daarom is dit zo’n leuke plek.

Wat is je beste duurzame tip?

Volgens mij is het belangrijk om te beseffen dat perfectie niet mogelijk is. Alle beetjes helpen, dus doe gewoon wat je kan. Je kan bijvoorbeeld beginnen door een herbruikbare drinkfles te gebruiken en je eigen stoffen zakjes mee te nemen als je fruit en groenten gaat kopen. Heb je iets nieuws nodig, kijk dan eerst eens of je dat item ook tweedehands kan kopen. Duurzaamheid hoeft echt niet duur te zijn. Ga bijvoorbeeld langs bij de kringloopwinkel of kijk op je plaatselijke giftgroep op Facebook. Mensen geven daar gratis spullen weg die bij jou thuis nog een tweede leven kunnen krijgen.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck

Het bericht Pendelaar Tine verklapt: “Duurzaam leven is niet duur” verscheen eerst op Metro.