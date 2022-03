OPGELET! Je «onbeperkt» internet heeft toch écht een limiet

Met nieuwe richtsnoeren hoopt de telecomregulator BIPT misverstanden over «onbeperkt internet» de wereld uit te helpen. Vooral bij mobiel internet lopen sommige klanten tegen de limiet van zogenaamd «redelijk gebruik» aan. De operatoren krijgen nu zes maanden de tijd om nieuwe en hogere limieten toe te passen voor zowel mobiel als vast internet: 300 GB per maand voor mobiel internet, ruim tien keer zoveel als vandaag gangbaar, en 3 TB voor vast internet.

Operatoren bieden hun gebruikers verschillende abonnementen aan die de klanten zogezegd toelaten onbeperkt te surfen, maar op veel van deze aanbiedingen geldt een clausule van redelijk gebruik. Bij mobiel internet wordt dat redelijk gebruik vandaag vastgelegd op datahoeveelheden tussen de 20 en 40 GB, bij vast internet tussen de 500 GB en 3 TB.

Niet op de hoogte

Omdat uit klachten bij de ombudsdienst voor telecommunicatie blijkt dat klanten hiervan vaak niet op de hoogte zijn, ging het BIPT op verder onderzoek. Daaruit blijkt dat de grens van redelijk gebruik van mobiel internet, al dan niet als onderdeel van een bundel, door meer dan 10 procent van de klanten wordt overschreden. Bij vast internet blijft het beperkt tot 2 procent.

Het BIPT is van mening dat «redelijk gebruik» niet zou mogen betekenen dat de zogenaamd onbeperkte internettoegang geblokkeerd wordt als de drempel bereikt wordt. «Ook het automatisch aanrekenen van extra kosten na een overschrijding van de drempel van redelijk gebruik is niet aangewezen», meent het BIPT. De operator ziet wel brood in een automatische vermindering van de snelheid als de voor iedereen vastgelegde snelheid overschreden wordt.

Tot slot vraagt het BIPT dat operatoren transparant zijn in hun beleid rond dit redelijk gebruik: zowel voor het sluiten van het contract, in het contract als op de website moet «gemakkelijk toegankelijke, nauwkeurige en actuele informatie gegeven worden» over welke gevolgen het overschrijden van die drempel heeft.

Lees ook

Bye bye doorn in het oog: Snapchat voegt vanaf vandaag deze langverwachte functie toe



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/opgelet-je-onbeperkt-internet-heeft-toch-echt-een-limiet