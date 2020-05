Thuiswerken lijkt comfortabeler dan elke dag naar het werk te moeten. Zo kan je iets later beginnen, af en toe wat tijd verspillen aan Facebook en een langere middagpauze nemen. Maar opgelet: misschien kijkt je baas wel mee.

Even met iets anders bezig zijn of eens een langere pauze nemen zónder dat iemand je op de vingers tikt. Als je het zo omschrijft, lijkt thuiswerken best rustgevend. Dat is buiten je baas gerekend, want die zou je weleens kunnen bespioneren.

Toegelaten spionage

Om te voorkomen dat thuiswerkers stiekem van wat vakantie genieten op kosten van de baas, zetten verschillende bedrijven in op gluurprogramma’s. Die zetten ze op werklaptops en -telefoons van werknemers of op de virtuele bedrijfsservers waarop van thuis uit gewerkt wordt.

Zo meten werkgevers het aantal toetsaanslagen, maken ze om de zoveel minuten schermafbeeldingen van hun computers of nemen ze foto’s via de webcamera’s. Sommige bazen vragen zelfs aan werknemers om de hele dag online te blijven in videovergaderingen, zodat ze kunnen zien hoelang iemand pauze neemt. Dit mag allemaal, zolang bedrijven dat ook laten weten aan hun werknemers.

Betrapt

Dat deed ook de Amerikaanse internetbank Axos Financial. “We hebben gezien dat enkelingen oneerlijk voordeel halen uit flexibele werkregelingen”, e-mailde het bedrijf vorige maand naar haar personeel. De CEO waarschuwde de ‘flierefluiters’ onder de thuiswerkers: “Elke tien minuten maakt Axos een kiekje van het computerscherm. Toetsaanslagen, surfverkeer, siësta’s, niets blijft onopgemerkt. Wie zijn dagelijkse taken niet op tijd af heeft, wacht disciplinaire maatregelen, tot ontslag toe.”

Voor de makers van spionagesoftware voor bedrijven is dit een heel voordelige situatie. “Bedrijven hebben alles op alles gezet om personeel vanuit huis te laten werken, maar tegelijkertijd een mate van veiligheid en productiviteit te garanderen”, zegt Brad Miller van InterGuard aan het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Het motto van de controle-industrie luidt: ‘Vertrouw, maar verifieer.’

