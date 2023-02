Oma poseert halfnaakt en toont lichaam dat VOL tattoos staat: “Prachtig!” (foto’s)

Kerstin Tristan is haar naam. En de 56-jarige dame uit Duitsland, die tevens oma is, is populair op Instagram.

Want ginds heeft ze maar liefst 196.000 volgers. Die zijn duidelijk allemaal fan van tattoos, want de pagina van Kerstin staat namelijk bomvol met foto’s waarop haar tatoeages duidelijk zichtbaar zijn. Dat kan ook moeilijk anders, want haar hele lichaam is bedekt in inkt! Dat bewijst de dame met onderstaande beelden.

Meer dan 25.000 euro

In totaal spendeerde Kerstin al meer dan 25.000 euro aan tattoos. En dat merk je! Haar volgers zijn lovend. “Prachtig”, klinkt het onder één van haar vele posts. “Zo knap”, gaat het verder. “Schitterend werk, duidelijk gezet door iemand die er verstand van heeft”, besluit een laatste nog. En daar valt zeker wat van te zeggen. Kijk maar: