Elke eerste donderdag van november is het Men Make Dinner Day. Hoewel veel mannen ondertussen bijspringen in de keuken, kunnen sommigen nog wel een duwtje in de rug gebruiken, zo leert een bevraging van HelloFresh ons. Een derde van de Belgische mannen heeft immers weinig vertrouwen in zijn kookkunsten.

Of je Men Make Dinner Day nu viert of niet, vandaag hebben vrouwen het ideale excuus om lekker de voetjes onder tafel te schuiven en hun huisgenoot of partner te laten koken. De meeste mannen slagen er vandaag de dag in om een maaltijd op tafel te toveren, maar een kleine groep kan nog steeds niet aan de slag met pot en pan. Een derde van de Belgische mannen beweert immers niet heel zelfzeker te zijn in de keuken. Evenveel mannen geven daarnaast aan geen nieuw recept te willen proberen als ze met onbekende ingrediënten moeten koken.

Leren koken tijdens lockdown

Meer dan de helft van de respondenten (51,5%) geeft wel aan dat thuis koken belangrijk is voor een gelukkig gezinsleven. 32,6% van de mannen beweert dan ook vaker in de kookpotten te roeren sinds de coronacrisis. 52% zijn echter nog geen keukenprinsen: ook sinds de lockdown zijn hun kookkunsten niet verbeterd.

Gezonde voeding

Mannen maken minder vaak gezonde gerechten klaar dan vrouwen. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze te weinig gezonde recepten kennen. Daarnaast vinden ze het moeilijk om hun eetpatroon te veranderen en zijn ze niet thuis in de vegetarische keuken.

Gelukkig krijgen alle keukenklunzen (mannen én vrouwen) tijdens deze tweede lockdown een herkansing om hun kookkunsten bij te schaven!

Het bericht Men Make Dinner Day: één man op drie weet zich geen raad in de keuken verscheen eerst op Metro.