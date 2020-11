In Mechelen wordt sinds vrijdag 13 november een elektrische bestelwagen als microhub gebruikt voor zero-emissiebelevering. De volgeladen bestelwagen wordt centraal in de binnenstad geparkeerd. Van daar kunnen elektrische cargofietsen en een elektrische trailer vervolgens de finale leveringen uitvoeren.

De pakketjes worden verzameld in cityhub ODTH in industriepark Mechelen-Zuid. Van daaruit vertrekt een volgeladen elektrische bestelwagen naar het stadscentrum, waar de bestelwagen als een mobiele hub dienstdoet voor ECOkoeriers. Op die manier kan sneller en in grotere hoeveelheden geleverd worden aan handelaars in de binnenstad.

Grote pakketten

Het gaat om het tweede proefproject in het kader van het VIL-project R! sult in samenwerking de ECOkoeriers. Bij het eerste proefproject vertrokken alle ECOkoeriers vanuit de cityhub ODTH, maar er kwam een vraag van handelaars om ook grotere pakketten vanuit ODTH naar de binnenstad te brengen. De elektrische cargofiets is beperkt in volume, maar de elektrische bestelwagen lost dit euvel op.

Eerst Gent, nu Mechelen

VIL, de Speerpuntcluster Logistiek, zet al meerdere jaren in op duurzame toeleveringen met een bijzondere aandacht voor stadslogistiek. Binnen het project onderzoekt VIL allerhande innovatieve manieren om steden duurzaam te bevoorraden. Na Gent is Mechelen aan de beurt waarin het microhubconcept voor een periode van drie maanden intensief getest zal worden met de lokale handelaars. VIL kan voor dit project rekenen op de steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Zero-emissie

Het Mechels stadsbestuur heeft de ambitie om tegen 2030 naar zero-emissie stadsbelevering te gaan. De stad zoekt via verschillende projecten uit hoe deze ambitie het beste kan bereikt worden en sloot een convenant af met 29 bedrijven om het doel te bereiken. “Met de uitbreiding van de autoluwe zone zijn zulke innovatieve projecten cruciaal om samen met handelaars uit te proberen en zo tot een sterk economisch centrum te evolueren, waarin logistiek toch voor 10% meespeelt in de mobiliteitsstromen”, besluit schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld).

