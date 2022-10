Mama van twee: “Jaloerse echtgenotes van mijn OnlyFans-volgers willen me liever kwijt dan rijk” (video’s)

Een mama op het populaire platform OnlyFans heeft zich in een interview uitgesproken over hoe haar carrière voor een nogal negatieve perceptie zorgt bij andere vrouwen. “De echtgenotes van mijn volgers willen me liever kwijt dan rijk”, zo geeft ze aan.

Ooit kreeg Laura Whyte een schamele 40 euro per week via een uitkering, vandaag haalt ze bijna 5000 euro per maand binnen via haar OnlyFans-account. Niet slecht, zou je dan denken, alleen krijgt ze de wind van voren van de echtgenotes van haar volgers. “Zij zijn echt actief bezig om mijn account op OnlyFans te sluiten en te verwijderen”, zo geeft Whyte aan. De 29-jarige is er het hart van in.

Dreigementen

”Ik krijg anonieme bedreigingen in mijn mail. Ze dreigen ermee om de politie te bellen als ik mijn account niet verwijder”, aldus Whyte. Ondanks alle negativiteit blijft Whyte volharden. Haar accounts op verschillende sociaalnetwerksites hebben haar naar eigen zeggen meer zelfvertrouwen gegeven. “Mijn partner vraagt me regelmatig hoe het toch komt dat ik verdrietig ben, maar die reacties van die vrouwen zijn soms zo intimiderend dat ik me zelfs zorgen maak als ik het huis uit stap…”, zo vertelt Whyte in het interview.

Foto: TikTok