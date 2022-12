Last-minute cadeau nodig? Deliveroo levert gezelschapspel van koekjes aan huis

Over enkele dagen is het kerst. Een dag om naar uit te kijken, tenzij je nog duizend-en-een ‘secret santa’-cadeautjes moet kopen. Dan zie je er vast tegenop om je te begeven tussen allerhande kerstshoppers in je lokale winkelstraat. Maar geen zorgen, bezorgservice Deliveroo heeft een kerstcadeau klaar: een gelimiteerde en vooral eetbare kersteditie van het boter, kaas en eieren spel.

De feesten zijn pas compleet, wanneer er, naast een rijkelijk gevulde tafel voor vrienden en familie, een hele stapel cadeautjes onder de kerstboom liggen. Zo’n 7 op 10 Belgen geeft cadeaus met Kerstmis. Weet jij al met welk cadeau jij je geliefde dit jaar verblijdt?

Het onderzoek van iVOX in opdracht van Deliveroo Belgium rond kerstinkopen onthult dat een kwart van de Belgen kerstinkopen al eens durft uit te stellen tot het laatste moment. Vrouwen zijn vaker op tijd met het kopen van hun kerstcadeautjes terwijl jongeren deze aankoop durven uit te stellen tot het laatste moment. Zo’n 7% begint pas enkele dagen of de avond voor Kerstmis hiermee!

Nog tot 31 januari

Besef jij net zoals 42% van de Belgen één dag voor Kerstmis dat je nog een cadeautje moet kopen? Voor die last-minute beslissers, die toch met een origineel cadeau willen uitpakken, bedacht Deliveroo een bijzonder 2-in-1-cadeautje: een eetbare kersteditie van het boter, kaas en eieren spel. Boter-kaas-en-eieren, ook wel gekend als OXO, kruisje-rondje of tic-tac-toe. Je hebt 9 speelvakjes en om de beurt mag je een kruisje of rondje neerleggen. Wie 3 op een rij heeft wint! Een leuk spel om te spelen, dat je nadien gewoon kan opsmullen.

Het Deliveroo Christmas Cookie game is beschikbaar vanaf vrijdag 16 december tot en met zaterdag 31 januari voor slechts € 14,99. Elk spel omvat 20 zandkoekjes in een katoenen Deliveroo-zakje met op de achterzijde het speelvak gedrukt. Je kan je bestelling plaatsen via Beastie Burgers in Mechelen en Antwerpen en Educazione in Brussel op Deliveroo.be.

