Mis je de geur van verse popcorn in de bioscoop? Zin in smeuïge nacho’s bij een spannende thriller? Woon je in Antwerpen? Dan heb je geluk! Kinepolis lanceert een gloednieuw concept: Kinepolis Home Delivery. Via Deliveroo en Uber Eats bestel je je favoriete bioscoopsnacks vanuit je luie zetel.

We zullen nog even moeten wachten om opnieuw een film in de bioscoopzalen mee te pikken. Daarom wil Kinepolis een deel van hun filmbeleving tot in jouw woonkamer brengen. Met Kinepolis Home Delivery kan je in Antwerpen iconische movie snacks verorberen bij je thuis. Via Deliveroo en Uber Eats krijg je in slechts enkele clicks krokante nacho’s, een fris ijsje of een grote popcorndoos bij je thuis geleverd. En daar zijn we als Belgen zeer gelukkig mee!

Popcorn is favoriete filmsnack

Uit recent onderzoek van Kinepolis blijkt namelijk dat de helft van onze landgenoten vindt dat er bij een film een heerlijke snack hoort. Meer dan één derde (39%) tipt popcorn als de ultieme bioscoopsnack, op de voet gevolgd door chips (34%) en dan snoep (27%).

“Het doet pijn in deze kerstperiode geen bezoekers te mogen ontvangen in onze bioscopen, ook al begrijpen wij dat er nog steeds ingrijpende maatregelen nodig zijn om ieders gezondheid te beschermen. Met Kinepolis Home Delivery willen we er toch op onze eigen manier een beetje zijn voor onze klanten. Een filmavond thuis met een knipoog, in afwachting van een écht bioscoopbezoek”, besluit Anneleen Van Troos, woordvoerster Kinepolis Group.

