Zondag is het zover: Moederdag. Als kers op de taart mag je je mama in levende lijven gaan feliciteren, samen met (maximum) drie broers of zussen. De kans is natuurlijk groot dat je dit goede nieuws niet had zien aankomen en dat je nog geen cadeau in gedachten had. Aangezien de winkels nog steeds gesloten zijn, zal je nog snel iets online moeten kopen. Met deze tips hoef je zondag niet met lege handen aan te komen.

Persoonlijk juweel van I.Ma.Gi.N. Jewels

Is jouw mama ook zo dol op juwelen? Neem dan eens een kijkje bij I.Ma.Gi.N. Jewels. Dit Belgische juwelenmerk werd 7 jaar geleden opgericht door Margaux en Gilles en biedt tijdloze high-end juwelen. Met ‘imagin your own’ kan je zelf een unieke halsketting of armband ontwerpen voor mama. Experimenteer naar hartenlust met stijlen en kleuren en maak het geheel af door jouw naam te laten graveren. Zo draagt mama je altijd dicht bij zich. Keuzestress? Online kan je een cadeaubon bestellen met een waarde naar keuze.

Een natuurlijke handtas van Captain Cork

Houdt jouw mama van natuurlijke producten, dan is Captain Cork een merk op haar lijf geschreven. De accessoires zijn gemaakt uit Portugees handgemaakt kurkleder. Deze unieke grondstof is extreem licht, soepel en waterresistent. De kwaliteit kan vergeleken worden met lederen producten, maar in tegenstelling tot leder wordt kurk niet bewerkt met chemicaliën en andere zware chemische stoffen. Naast handtassen, sleutelhangers en portefeuilles kan je ook mondmaskers uit kurk bestellen. Praktisch en mooi!

Body Care van SELF

Nu je mama vaker thuis is, heeft ze meer tijd om te werken aan haar zijdezacht babyvelletje. De natuurlijke scrub en body butter van SELF doen wonderen voor elk huidtype. Mooi meegenomen: je kan de bodyscrub ook als badzout gebruiken voor een heerlijk wellnessmoment.

Mothers cooking for mothers box

De liefde gaat door de maag en dat is bij je mama niet anders. Julie De Block (Humphrey chez PIAS) en Simona El-Harar (Kitchen151brussels) vieren deze week samen de vrouwen met de “Mothers cooking for mothers” box. Laat je op zaterdag 9 mei verwennen door een vegetarische brunchbox van deze twee vrouwelijke koks. Geniet van zes verschillende gerechten voor 35 euro per persoon met Filipijnse en Israëlische invloeden die hun weg vinden naar jouw thuis. Opgelet, je moet vandaag voor 22 uur bestellen! Dat doe je via e-mail kitchen151brussels@gmail.com of telefoon (bij voorkeur SMS/whatsapp): 0472 04 95 83.

Mommy Self Care Box van The Mocktail Club

Is je mama van alle markten thuis en kan je echt niet kiezen? Dan is de Mommy Self Care Box van The Mocktail Club een goed idee. Deze giftbox verzamelt vijf Belgische, ambachtelijke merken. je mama wordt verwend met twee mocktails van The Mocktail Club, een lippenbalsem van Likami, chocolade van Elisabeth, huisgemaakte tomatensaus van Think Tomato en herbruikbare glazen rietjes van Serax. Je kan de box t.e.m. 10 mei bestellen voor 56 euro en ophalen bij The Mocktail Club.

