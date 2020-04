Lokale ondernemers hebben het door de coronamaatregelen niet gemakkelijk. Daarom hebben velen een webshop in het leven geroepen of hun bestaande online winkel uitgebreid. Denk eens aan de beautywebshops van eigen bodem als je een nieuwe skincareroutine wilt testen of jezelf wat me-time wilt gunnen met een bubbelbad. Er zitten immers heel wat verborgen (bad)parels tussen het Belgische aanbod.

Bubbles at Home

De kinderen maken lawaai, het werk wacht en de afwas blijft zich maar opstapelen. Kortom, je wordt zot in je kot. Ontsnap aan alle drukte met een ontspannend bad en een bruisbal van Bubbles at Home. Het Belgische beautymerk is vegan en maakt je instant vrolijk met hun natuurlijke zepen, bruisballen in de vorm van macarons en body butters in snoepkleurtjes. De eucalyptuszeep bevat bijvoorbeeld het weefsel van een sponskomkommer, ook wel loofah genoemd, dat je huid op een natuurlijke manier scrubt en cellulitis aanpakt. Een ander wondermiddel is de modder uit de Dode Zee, die acne, psoriasis en eczeem succesvol verlicht. Kies je liever iets speelser uit? Probeer dan de bruisbal met Belgische chocolade!

bubblesathome.be

The Soul Store

The Soul Store biedt een selectie merken die bezieler Ellen Vandamme na jaren research selecteerde op basis van hun ingrediënten, verpakking en verhaal. De natuurlijke verzorgingsproducten zitten bomvol krachtige ingrediënten die de huid beter maken en een gezonde gloed geven. Bovendien zijn ze onschadelijk voor het milieu en daardoor ook goed voor de soul. Naast huidverzorging vind je er ook ecologische schoonmaakproducten van Simple Goods die je dankzij hun mooie verpakking gerust in je interieur kan laten staan.

thesoulstore.be

Beauty by Kroonen

Beauty by Kroonen is een luxueus schoonheidssalon in hartje Brussel, maar gelukkig hebben ze ook een uitgebreide webshop. Je botst er op exclusieve skincare-, make-up- en parfummerken waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Alle producten worden uitgebreid getest door de eigenares en enkel het allerbeste is goed genoeg voor de etalage van Beauty By Kroonen. Nieuw in het aanbod: nude lipsticks van KJAER WEIS, Woodysandal Eau de Parfum van Hermetica Paris en het Super Serum Skin Tint van ILIA dat skincare, make-up en zonnebescherming combineert.

shopbeautybykroonen.com

Bio’ty Lab

De beautywereld kent geen geheimen voor Anne Poelmans. Ze werkte voor Vogue, was acht jaar lang de hoofdstyliste van ELLE België en leidde drie jaar de website van ELLE. Vanuit haar passie voor beauty nam ze begin januari 2018 de bekende webshop Bio’ty Lab over waar ze haar favoriete organic beautyproducten verkoopt. In het diverse aanbod vind je het Belgische Likami, de haarverzorgingsproducten uit het Amazonewoud van Rahua en de poederdeodoranten van No Sweat.

biotylab.com

Blos

Blos, de webshop van beautyexpert en make-upartiest Kim Maes, is een streling voor het oog, maar ook erg handig. Kim legt je haarfijn uit hoe je je huidtype achterhaalt en stelt je meteen producten op maat voor. Je shopt er onder andere de luxueuze lippenverzorging van Evolve en de deodoranten van het hippe Berlijnse Fine.

blos-shop.com

