Al de berichten over de verspreiding van het coronavirus, heel de dag thuis moeten zitten, niet weten hoe lang dit nog zal duren,… Het zijn alle zaken die veel stress en angst met zich meebrengen. Maar, je kan die gevoelens tegengaan en wij hebben daar enkele tips voor verzameld.

Om te weten hoe je stress en angst kan bestrijden, moet je eerst begrijpen hoe die gevoelens ontstaan. “Angst is een gevoel van alertheid waardoor we snel(ler) reageren in een gevaarlijke situatie of een situatie die bedreigend overkomt. Het is een heel subjectief gevoel, gebaseerd op een persoonlijke inschatting van een situatie”, laten Mensura, een dienst die preventie en bescherming op het werk voorziet, en wellbeing-specialist Wellways weten. “Angst werkt ook aanstekelijk. Hoe meer angst er rondom ons is, hoe angstiger we zelf worden.”

De verspreiding en de effecten van het coronavirus creëren een situatie die perfect op dat gevoel inspeelt. Het is een heel besmettelijk virus waar we nog geen vaccin tegen hebben en dat maakt ons angstig. “We voeden die angst alleen maar door de situatie op de voet te volgen via websites, televisie, radio en sociale media. Het sociale isolement en het vele fake news, zoals complottheorieën of valse beschermingsmaatregelen, versterken dat nog verder”, klinkt het.

Neem pauze en geloof niet alles wat je leest

Anouck Vandewalle, psychosociaal preventie-adviseur geeft enkele praktische tips om stress en angst te vermijden en bestrijden. “Beperk de neiging om de hele dag door het nieuws te volgen. Informeer je op vaste tijdstippen – bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds – via de krant, het journaal of het radionieuws. Geloof ook niet alles wat je online leest”, geeft ze mee.

“Ook voor wie van thuis uit werkt, is het belangrijk om mentaal veerkrachtig te blijven. Neem voldoende pauze, en zorg voor sociaal contact in de huiselijke kring of met collega’s. Mentale fitheid is onmisbaar om je te concentreren. Lukt het met de basistechnieken uit de video niet om emoties onder controle te krijgen, en dan is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Zo hebben we elke weekdag arbeidspsychologen klaar staan om vragen te beantwoorden en in persoonlijke begeleiding te voorzien.”

