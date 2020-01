Dit weekend vindt Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. Dankzij deze telling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kan men onze gevederde vrienden beter helpen en beschermen. Tel jij ook mee? Dankzij dit korte overzicht kan je de meest voorkomende exemplaren meteen herkennen.

Merel

· 23,5-29 cm

· Zwart verenkleed, oranje snavel en oogrand. Eet graag fruit en bessen. Hupt met beide poten tegelijk.

· Vrouwtjes merel soms te verwarren met zanglijster

· In 72% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Huismus

· 14-16 cm

· Korte dikke snavel. Mannetje met zwart rond oog maar bleke wang. Vrouwtjes bruin. Tsjilpend in groepjes, eet vooral zaden.

· Door naam te verwarren met heggenmus, maar deze leeft nooit in groep

· In 45% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Vink

· 14-16 cm

· Twee witte vleugelstrepen. Kruinveertjes vaak opgericht. Schuifelt kort over de grond.

· Te verwarren met keep maar die heeft witte stuitvlek (boven staart), vlekjes op de flank en een oranje borst en een witte buik.

· In 64% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Koolmees

· 13,5-15 cm

· Vaak op voedertafel, heeft een zwarte kopje en ‘das’. Bij het mannetje is deze breder en langer. Niet schuw.

· Te verwarren met pimpelmees (deze heeft een blauw kruintje)

· In 82% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Houtduif

· 38-43 cm

· Grootste duif met witte vlek in de nek en witte streep in de vleugels. Zoekt op de grond naar voedsel.

· Te verwarren met stadsduif (maar heeft niet dezelfde witte tekening)

· In 69% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Ekster

· 40-51 cm

· Nieuwsgierige alleseter met lange, glanzende staart. Luidt vaak als eerste alarm bij

gevaar (huiskat, roofvogel, vos).

· Met niets te verwarren

· In 58% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Pimpelmees

· 10,5-12 cm

· Hangt graag aan vetbollen en pindanetje. Gele buik, blauw petje en zwarte oogstreep.

· Te verwarren met koolmees (deze heeft een zwart kruintje)

· In 63% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Roodborstje

· 12,5-14 cm

· Meestal alleen, kan fel uithalen naar andere vogels. Eet graag insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes.

· Met niets te verwarren

· In 77% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Kauw

· 30-34 cm

· Lijkt op kraai, maar kleiner met grijze nek en witblauwe ogen. Erg sociaal, vaak in groep. Zoekt op de grond naar voedsel.

· Te verwarren met zwarte kraai (deze is groter en volledig zwart)

· In 42% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Winterkoning

· 9-10,5 cm

· Zenuwachtig vogeltje met opstaande staart. Eet insecten, larven en spinnen dicht bij de grond.

· Gemakkelijk herkenbare soort

· In 24,6% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Meer info vind je op www.vogelweekend.be

