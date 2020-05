Ook geschikt voor groentjes… of niet? Met die vraag in het achterhoofd reviewen we elke week een ander ecologisch product. We kijken naar de feiten én naar de werking. Hoe duurzaam is het product echt? Doet het wat het belooft? En is het überhaupt fijn in gebruik? Deze week nemen we eFarmz onder de loep, een website waar je online biologische en lokale boodschappen kan doen.

De coronacrisis doet wat met een mens. Aan negatieve gevolgen uiteraard geen gebrek, maar er zijn ook lichtpuntjes in de duisternis. Meer thuis blijven betekent meer tijd om na te denken over onderwerpen waar we normaal gezien niet bij stilstaan en dat werpt zijn vruchten af. Uit een onderzoek van Fairtrade Belgium blijkt dat de vraag naar lokale producten met 42% is gestegen – een evolutie die op het eerste zicht bizar lijkt, aangezien we met z’n allen meer letten op onze uitgaven. Toch lijkt het erop dat de coronacrisis ons meer dan ooit bewust maakt van hoe, waaraan en aan wie we ons geld besteden.

Toen de quarantaine net begon, sloeg de Belg massaal aan het hamsteren. Winkels werden overspoeld door mensen die nog snel snel het nodige in huis wilden halen uit vrees dat er straks niets meer verkrijgbaar zou zijn. Onterecht, maar daarom niet minder vervelend. Plots was er in mijn lokale supermarkt geen pak pasta of meel meer te vinden. Op zoek naar een alternatief kwam ik terecht bij eFarmz, een website die inzet op de korte keten. Ik wou hier al langer een bestelling plaatsen, maar omdat ik op de leveringstijdstippen nooit thuis was, kwam het er niet van.

Kraakverse producten

Tot nu dus. Nu ik heler dagen thuis zat, vormde de levering plots geen probleem meer. En het idee om de deur niet uit te moeten om boodschappen te doen, werd wel heel aanlokkelijk. Zeker omdat ik zelf groot voorstander ben van de korte keten en omdat ik lokale producenten graag een hart onder de riem steek. Ik bestelde dus enthousiast vlees, groenten, fruit en andere basisingrediënten, hopende dat de kwaliteit aan mijn verwachtingen zou voldoen. Enkele dagen later werden mijn boodschappen geleverd en eFarmz bleek een schot in de roos. Knapperige wortels, biefstuk zo zacht als boter en zelfs artisanale biertjes: het was al even geleden sinds ik zulke producten had geproefd. Dat smaakte naar meer. Intussen zijn we ik-weet-niet-hoeveel weken en leveringen verder en zou ik nooit meer terug willen naar mijn oude winkelgewoontes.

Maar waarvoor staat eFarmz juist? De organisatie zet in op de korte keten. De nadruk ligt daarbij op biologische en lokale producten. Enkele komen weliswaar niet uit België (denk bijvoorbeeld aan kiwi’s, citroenen en nectarines), maar zelfs die goederen zijn allemaal afkomstig uit Europa en het vervoer wordt zo dus tot een minimum beperkt. Het aanbod verschilt van week tot week en van seizoen tot seizoen: de natuur produceert nu eenmaal niet het hele jaar door dezelfde producten.

Om overschotten te vermijden en om de versheid te garanderen, worden de bestelde groenten, fruit en vleeswaren pas geoogst of verwerkt nadat de bestellingen zijn geplaatst. Sterker nog, wanneer je je boodschappen thuis geleverd krijgt, werd het merendeel van de producten pas een dag eerder geplukt. Veel verser wordt het niet. Verpakkingen worden tot een maximum beperkt (tenzij je zelf aangeeft dat je de verschillende producten graag in aparte zakjes geleverd wil krijgen). Je kan bij eFarmz trouwens ook maaltijdpakketten bestellen. Zo hoef je zelf niet na te denken over wat je ’s avonds op tafel zet en de ingrediënten zijn net zo vers als de losse producten. Wekelijks kan je kiezen uit een achttal gerechten, los of in een box.

Zie je door het bos de bomen niet meer en weet je niet waar beginnen? Dan geef ik je bij deze graag enkele persoonlijke favorieten mee:

Carbonnade van Hof ten Dreve

La Marie Blanche (witbier) van Brasserie de la Lesse

Appelsap van De Drie Wilgen

Boter van L&L Plaquette

Rabarber van Coop. Interbio

Praktisch

Voorlopig levert eFarmz in het Brusselse, Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, Namen, Luik, Bergen en Charleroi. In Vlaanderen zijn de opties voorlopig dus beperkt, maar niets zegt dat daar in de toekomst geen verandering in komt. Je kan trouwens makkelijk controleren of je gebruik kan maken van de service door online je postcode in te geven. Vervolgens heb je nog de keuze tussen thuislevering en ophaling in een afhaalpunt (wat iets goedkoper is).

Ben je helemaal enthousiast en heb je zin om een bestelling te plaatsen, dan is het wel goed om te weten dat er gewerkt wordt met deadlines. Voor een levering op maandag moet je ten laatste bestellen op vrijdag voor 10 uur, leveringen op woensdag of donderdag sluiten af op maandag om 10 uur en wil je je boodschappen op vrijdag ontvangen, dan moet je ten laatste op woensdag om 10 uur bestellen. Omdat het momenteel erg druk is door de coronacrisis, zijn de producten vaak al eerder uitverkocht. De website in de gaten houden is dus de boodschap. Ben je nog geen klant en ben je van plan om je eerste bestelling te plaatsen? Gebruik dan de code s7H24 onderaan je winkelmandje tijdens het afrekenen voor 10 euro korting.

