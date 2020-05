Nu we nog zoveel mogelijk moeten thuisblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

Stroomt er Vikingbloed door jouw aderen? Hoog tijd dat je jouw strijdbijl opneemt in Rovers van de Noordzee en samen met jouw krijgers gaat plunderen en moorden!

Op een goed blaadje bij het clanhoofd

Voor je zelfs maar begint met spelen word je verrast door het verbluffende artwork. Illustrator Mihajlo Dimitrievski – die zelf voor Viking zou kunnen doorgaan – zorgt er met zijn prachtige tekeningen voor dat je je moeiteloos kan inleven in het spel. Je waant je een lid van de woeste Noormannen aan boord van een Drakkar.

De doos bevat een spelbord, 76 bemanningskaarten, 48 proviandzakken, 48 muntstukken, 80 buittokens, 16 offertegels, 2 dobbelstenen en 30 Viking-meeple. Een waardige Vikingbuit!

Het doel van het spel is om het clanhoofd te imponeren met jullie vechtkunst en offers dankzij je geplunderde buit. Tijdens jouw beurt kan je 2 Vikingen aan het werk zetten in het dorp of uitvaren op rooftocht.

1. Werken in het dorp

Voordat jij de vredige nederzettingen en havens met de grond gelijk maakt, heb je een bemanning en proviand nodig. Die verkrijg je via de 8 gebouwen in het dorp. Bij de molen kan je proviand verzamelen, bij de barakken kan je krijgers bij jouw bemanning laten aansluiten door hen zilveren munten te betalen. Ieder gebouw heeft een andere functie en zal afhankelijk van de gespeelde meeple meer of minder voordelen opleveren.

Als je kiest om te werken in het dorp moet je telkens 2 Vikingen een opdracht geven. De eerste zet je aan het werk door de meeple bij een leeg gebouw te plaatsen en het bijhorende effect onmiddellijk uit te voeren. Vervolgens neem je een andere Viking-meeple weg bij een gebouw en voor je ook die actie uit.

2. Op rooftocht

Door in het dorp te blijven zal je het hoofd van jullie clan niet snel imponeren en geen plekje bij de goden in Walhalla veroveren …

Zodra je voldoende proviand hebt ingeslagen en bemanningsleden achter je hebt geschaard kan je beginnen te plunderen. Je kiest een locatie op het bord om aan te vallen en legt de nodige proviandfiches af. Afhankelijk van de locatie zal je meer of minder proviand en bemanningsleden nodig hebben. Zo kost de aanval op een haven beduidend minder dan die op een klooster dat verder landinwaarts ligt. Sommige plundervelden leveren ook meer punten op als de aanvalswaarde van jouw bemanning hoog genoeg is. Die aanvalswaarde is de som van je gekochte wapenuitrusting en de kracht per bemanningslid die je linksboven per kaart kan aflezen.

Na de rooftocht keer je terug met de buit. Dit kunnen goud, runderen en ijzererts zijn. Met jouw veroverde grondstoffen kan je in het dorp wapenuitrustingen kopen of offers brengen aan het clanhoofd in ruil voor punten.

Het spel eindigt zodra er nog maar 1 fort geplunderd kan worden, er geen tegels meer in de offerstapel liggen of er geen Walkuren-tokens meer op het bord liggen. De krijgsheer met de meeste punten grijpt de overwinning en zal het clanhoofd opvolgen als leider van het dorp.

Ons verdict

Rovers van de Noordzee rooft zonder enige moeite niet enkel een plekje weg in onze top 10-spelen, maar ook in ons hart. Deze terechte winnaar van de Gouden Ludo 2019 is een musthave voor jouw verzameling.

Het enige minpunt dat we kunnen bedenken is de speelduur. Hoewel het spel je van het begin tot het einde op een fantastisch avontuur meeneemt, ben je toch snel 60 tot 100 minuten zoet. Perfect voor de meer ervaren speler, maar een pijnpunt voor spelers met een kortere aandachtsspanne.

Het spel vormt een mooie balans tussen je kansen afwachten en je tegenstanders te snel af zijn. Bij iedere spelnamiddag wordt de buit anders verdeeld over de te plunderen locaties, waardoor Rovers van de Noordzee nooit gaat vervelen.

Rovers van de Noordzee is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop White Goblin Games.

Op zoek naar de originele Engelstalige versie van dit spel? Je vindt ‘Raiders of the North Sea’ in de webshop van Renegade Games Studios.

Rufus Verswijvel

Het bericht GAMES. Rovers van de Noordzee: Ben jij een echte Viking? verscheen eerst op Metro.