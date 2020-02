Waar andere mensen iedere ochtend hun creativiteit de vrije loop laten en steeds weer een origineel ontbijt op tafel toveren, grijp jij steevast naar havermout of boterhammen met kaas. Je kijkt verlangend naar alle ontbijtjes die je voorbij ziet komen op Instagram en neemt een slok koffie om je jaloezie door te spoelen. Dat is echter nergens voor nodig, want wat blijkt? Elke ochtend hetzelfde eten doet je (mentale) gezondheid veel deugd.

Ochtendmensen hebben er geen probleem mee om iedere dag een halfuur vroeger op te staan en nog voor dag en dauw te staan kokkerellen om een uitgebreid ontbijt op tafel te toveren. Wie niet gezegend is met ochtendgenen, stelt zich tevreden met een simpel gerecht en eet steeds weer hetzelfde ontbijt om toch maar vijf minuutjes langer te kunnen slapen. En wonder boven wonder geeft de wetenschap net hen gelijk.

Beslissingsmoeheid

Veel mensen zijn misschien bang voor routine omdat die al snel saai wordt, maar uit onderzoek blijkt dat we die routine hard nodig hebben. Mensen zijn nu eenmaal slechts in staat om per dag een beperkt aantal beslissingen te nemen. Hoe meer handelingen je toevoegt aan je dagelijkse routine (van tandenpoetsen tot de sokken die je aantrekt), hoe makkelijker het is om over andere dingen te beslissen. Het hele fenomeen staat bekend als ‘beslissingsmoeheid’. Het komt erop neer dat hoe meer beslissingen je op een dag al hebt genomen, hoe slechter je besluitvermogen wordt. Door een vastomlijnde routine te volgen waar mogelijk beperk je het aantal beslissingen en neem je gedurende de rest van de dag dus betere besluiten. Al is het natuurlijk niet de bedoeling dat je voortaan steevast dezelfde gerechten op tafel tovert – dat zou namelijk al snel tot tekorten kunnen leiden. Probeer dus een goed evenwicht te vinden tussen routine en afwisseling om zowel je mentale als je fysieke gezondheid te waarborgen.

