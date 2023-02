Eén op vijf Belgen is een slechte verliezer: Vijf tips om er mee om te gaan

Sla jij met de vuisten op tafel na het verliezen? Of sta je bekent voor het omgooien van het Monopoly bord op familie avonden? Je bent niet alleen, een vijfde van de Belgen geeft toe een slechte verliezer te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 Belgen, van Asmodee België , marktleider als verdeler en ontwikkelaar van gezelschapsspellen.

«Voor veel spelers is de discussie achteraf deel van het spelplezier, een teken dat het een goed potje was», zegt Bert De Smet, directeur van Asmodee België. De helft van de ondervraagden geeft aan een gezelschapsspel te spelen om te winnen. Vooral mannen (58%) en min 34-jarigen (62%) lijken dat belangrijk te vinden. «Willen winnen is op zich een goede eigenschap, maar tegen je verlies kunnen ook. Verliezen kan je trouwens leren, onder andere door de juiste gezelschapsspellen te kiezen».

Leren verliezen

Maar geen nood voor alle heethoofden onder ons, verliezen kan je leren. Ook wie graag speelt om te winnen, kan leren om een goede verliezer te worden. Hier zijn 5 concrete tips om beter tegen je verlies te kunnen en het spelplezier des te groter te maken:

1. Met coöperatieve spellen win of verlies je als team

In een coöperatief spel speel je niet tegen elkaar, maar mét elkaar. Je werkt samen om het spel te verslaan. Als het niet lukt, verlies je als team, niet als individu. Dat maakt het verlies draaglijker.

2. Kies een spel waar je goed in bent

Speel je een klassiek bordspel, kies dan regelmatig een spel waar je echt goed in bent. Niets is zo frustrerend dan telkens opnieuw te verliezen. Zorg dat het spel aangepast is aan je leeftijd en niveau en die van je medespelers.

3. Hoe meer je verliest, hoe beter!

Hoe meer je iets doet, hoe beter je het kan. Dat geldt ook voor verliezen. Spellen spelen die je kent, is leuk, maar kom op tijd uit je comfortzone met een nieuw spel of een nieuwe spelpartner. Laat kinderen ook niet zomaar een spel winnen. Dat hebben ze immers sneller door dan we denken. Het genot van de overwinning is des te groter wanneer ze voelen dat ze die zélf bereikt hebben.

4. Balen is oké. Meer zelfs, je leert ervan!

Verloren? Dat is balen! Erken dat gevoel voor jezelf en spreek erover met anderen. Hoe meer je het uitspreekt, hoe gemakkelijker je het leert relativeren.

5. Willen winnen is een goede eigenschap

Willen winnen getuigt van drive, doorzettingsvermogen en ambitie. Heeft jouw medespeler verloren en heeft die het daar moeilijk mee? Prijs hem of haar voor die mooie eigenschappen. Ook als je zelf verliest, is het belangrijk om jouw doorzetting en ambitie als iets positief te blijven zien.

