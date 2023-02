BXL on a budget: hier drink je nog pinten aan minder dan 2 euro

Liefde voor Brussel zit in het DNA van Metro. Daarom trekken we regelmatig naar onze hoofdstad om te genieten van zijn verrassende bars, avontuurlijke activiteiten en bruisende nachtleven. Dat doen we op een budget, want ook wie centjes wil besparen, kan ten volle genieten van de eigenzinnige metropool. Deze week nemen we de Brusselse cafés onder de loep: waar koop je nog pintjes onder de twee euro?

Pintjes worden prijziger met de dag. Dat hebben we te danken aan de oorlog in Oekraïne die de graanprijzen de hoogte in duwde, maar ook aan brouwerijen die hun prijzen verhogen. Gevolg is dat niemand tegenwoordig nog opkijkt van een pint aan 2,50 euro. Dat neemt niet weg dat een avondje café voor veel mensen best duur geworden is, zeker in Brussel waar de prijs soms nog wat hoger ligt. Brusselaars die op hun centen zitten, zien zich dan ook genoodzaakt tot louche gokcafés waar het bier wel betaalbaar blijft. Gelukkig kan het ook gezelliger.

1. In De Linde

Op het kruispunt van Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek staat een meer dan honderd jaar oude lindeboom. Even oud bijna is het witte gebouw daartegenover: het charmante café ‘In de Linde’ dat in 1930 het licht zag. Binnenin lijkt het alsof de tijd is blijven staan. Aan de muur hangen ingekaderde foto’s van legendarische wielrenners, vintage bierreclames en lichtjes pornografisch getinte beelden. Tegenwoordig passeren vooral wandelaars en wielrenners langs dit iconische bruine café. Jean en Lisette trakteren hun na de sport met een Jupiler, Maes of Stella, alle drie vers getapt, en alle drie aan prijzen onder de twee euro. Wie verfrissing wil na een wandeling in Scheutbospark, weet waar naartoe.

Kasterlindenstraat 177, 1700 Dilbeek

Supra Bailly

Pintjes van 1,70 euro aan Kastelijn? Het klinkt als een fata morgana, maar in Supra Bailly kan het gewoon. Tussen de trendy designwinkels en foodbars pronkt het volkscafe al sinds jaar en dag als een kleine David tussen de pokkedure Goliaths. Binnenin heerst een gemoedelijke sfeer, in een decor dat bezwaarlijk ‘bobo’ genoemd kan worden. De biervlekken op het vergeelde plafond dragen alleen maar bij aan dat gelaten gevoel. Overdag drink je in de Supra een koffietje op terras, terwijl ’s avonds het bier rijkelijk vloeit – hoe kan het ook anders met zo’n prijzen.

Baljuwstraat 77, 1050 Elsene

Ebrius Artis

Ebrius Artis lijkt een beetje op een studentikoze minitoren van Pisa, gelegen in centrum Brussel. Het gebouw telt vier verdiepingen, voelt niet bijzonder stabiel aan, en kent verschillende verborgen hoekjes waar pooltafels en muilende twintigers zich schuilhouden. De ware troef van de Ebrius – zoals het café genoemd wordt in de studentenmond – is het zonnige terras met ligstoelen in de zomer. Toch lokken ook de lage prijzen Brusselaars naar het Rouppeplein. Vooral tussen 18 uur en 19 uur ’s avonds is het soms over de koppen lopen: dan is het tenslotte iedere dag (!) happy hour, met deals waar je echt blij van wordt. De maandelijkse karaokeavond moeten jij en je trommelvliezen er wel bijnemen.

Rouppeplein 6, 1000 Brussel

