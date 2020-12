Wie eens heeft genoten van het gemak van een vaatwasser, kan nooit meer terug. Er is niets heerlijker dan na het eten je afwas inruimen en de machine de rest van het werk laten doen. Afwassen met de hand, dat overweeg je zelfs niet meer. Het enige nadeel? Die vaatwastabletten zijn een stuk duurder dan een fles afwasmiddel.

Als je thuis elke dag de afwasmachine laat draaien, heb je vast wel gemerkt dat die tabletten erg snel op gaan. Heel groot is zo’n doos immers niet, maar er hangt wel een pittig prijskaartje aan. Wil je de komende tijd liever wat besparen? Dan kan je ook gewoon zelf vaatwastabletten maken. Een leuk tijdverdrijf op lange winteravonden en een handige bespaartip.

Doe het zelf!

Wie even de tijd neemt om een recept voor zelfgemaakte vaatwastabletten op te zoeken op Google, zal er een heleboel tegenkomen. Wij hebben echter gekozen voor het recept van schoonmaakexperte @mrs.d.cleaning.reviews op Instagram. Voor haar DIY heb je slechts drie ingrediënten en een ijsblokjesvorm nodig. En als we haar mogen geloven, kosten de tabletten je in dit geval zo’n 1 cent per stuk. Het proberen waard dus.

Ingrediënten

128 gram sodiumbicarbonaat

32 gram citroenzuur

1 eetlepel afwasmiddel

Instructies

Meng het sodiumbicarbonaat en het citroenzuur in een grote kom. Voeg wanneer alles goed gemengd is het afwasmiddel toe en mix opnieuw. Doe het mengsel nu in siliconen ijsblokjesvormen. Druk stevig aan. Laat minimum vier uur uitharden vooraleer je je zelfgemaakte vaatwastabletten uit de vormpjes duwt. Ze zijn klaar voor gebruik!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mrs D’s Cleaning Reviews (@mrs.ds.cleaning.reviews)

