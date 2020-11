Eens in de zoveel tijd doet er weer een nieuwe interieurtrend de ronde op sociale media. Van planten over minimalistische interieurs tot bombastische behangetjes: we hebben het allemaal al zien voorbijkomen. De laatste weken is er weer een andere trend die met alle aandacht gaat lopen, namelijk de gedraaide kaarsen.

Oorspronkelijk werden de kaarsen geïntroduceerd door het designmerk HAY. Zij hebben de gekste vormen in hun assortiment en als je een kaars koopt bij hen, heb je eigenlijk geen zin om die aan te steken. Het is een kunstwerkje op zich. Helaas hangt daar ook een pittig prijskaartje aan vast. Voor een set van zes draaikaarsen betaal je bijvoorbeeld 25 euro – toch niet niks.

DIY-project

Heel wat potentiële klanten vonden dat duidelijk te duur en dus gingen ze op zoek naar een manier om zelf zo’n kaars te maken. Dat lijkt misschien een onmogelijk opgave, maar, wat blijkt, je hebt er heel weinig voor nodig en het zou ook nog eens redelijk simpel moeten zijn. Ben je dus nog op zoek naar een leuk DIY-project voor tijdens de lockdown, dan weet je nu wat gedaan.

Benodigdheden

Kaarsen (kies voor de variant die tot in de kern gekleurd is)

Een grote pot waar je kaars volledig in past

Warm water

Een deegroller

Instructies

Vul je pot met warm (geen kokend) water.

Dompel de kaars daarin onder en wacht 15 à 20 minuutjes.

Haal de kaars uit het water en leg op een plat oppervlak. Rol het middelste stuk plat met een deegroller.

Draai in een vorm naar keuze. Wees wel voorzichtig, want anders dreigt je kaars te scheuren. Draai dus beetje bij beetje en kies liefst voor een enigszins kwalitatieve kaars.

Laat je kaars uitharden et voilà!

Het bericht DIY. Zo maak je zelf de gedraaide kaarsen die je overal ziet op Instagram verscheen eerst op Metro.