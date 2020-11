Je zou het misschien niet denken, maar de populaire app Shazam, waarmee je moeiteloos de titel van een nummer achterhaalt, bestaat al sinds 1999. Lang voor de opkomst van de smartphone dus en nog steeds maken we er maar al te graag gebruik van. Maar wat zijn nu eigenlijk de meest gezochte nummers op Shazam?

Uiteraard kan je zo ongeveer elk nummer door de app halen, maar sommige songs worden nu eenmaal vaker opgezocht dan andere. Dat blijkt nog maar eens uit de top honderd die door de app werd gedeeld. Op nummer één staat ‘Dance Monkey’ van Tones and I (36,6 miljoen zoekopdrachten), op de voet gevolgd door ‘Prayer In C’ van Lilly Wood & The Prick en ‘Let her go’ van Passenger. En ja hoor, er schittert ook een Belg in de top tien! Op de achtste plaats staat namelijk ‘Somebody That I Used to Know’ van Gotye. Wil je de volledige top honderd beluisteren, dan kan dat via Apple Music.

Top honderd

Het bericht Dit zijn de tien meest gezochte nummers aller tijden op Shazam verscheen eerst op Metro.