Dit waanzinnig mooie pelgrimspad opent na zestig jaar weer voor reizigers (foto’s)

Fervente wandelaars die nood hebben aan een nieuwe uitdaging kunnen vanaf april hun hart ophalen aan het Trans Bhutan Trail in Zuid-Azië. Het pad telt zo’n 402 kilometers, 400 culturele en historische sites, 18 majestueuze bruggen en maar liefst 10.000 treden. En voor het eerst in zestig jaar kunnen reizigers, wandelaars en fietsers het magistrale pelgrimspad opnieuw ontdekken.

Het was een werk van lange adem, maar eindelijk is het zover: vanaf april 2022 is het Trans Bhutan Trail volledig gerestaureerd en klaar om opnieuw toeristen te verwelkomen. En dat is geweldig nieuws voor avonturiers met een passie voor spiritualiteit, natuur, geschiedenis en treden. Het pad neemt je doorheen de oostelijke Himalaya-regio naar regio’s in Bhutan die je doorgaans als toerist niet te zien krijgt.

Het pad laat je toe om kennis te maken met zijn vijfhonderdjarige geschiedenis dankzij zijn historische, culturele en heilige sites en tempels. Vroeger bewandelden vooral boeddhisten het pad die onderweg waren naar Tibet en het westelijke deel van Bhutan. De route van 400 kilometer is dan ook deels een spirituele route die je aanspoort om stil te staan bij de vele facetten van het boeddhisme. Aangezien Oost-Bhutan doorgaans een pak minder toeristen lokt dan pakweg Thailand en Cambodja, kan je tijdens de lange tocht in alle rust en stilte reflecteren.

Natuurliefhebbers

Maar ook voor wie op zoek is naar magistrale vergezichten en indrukwekkende natuurlandschappen zal niet teleurgesteld worden. Het pelgrimspad wordt ook gekenmerkt door rotswanden, bergen, rivieren, zeldzame vegetatie, dieren en vogels.

Toeristen kunnen het pad bewandelen met gids of zonder, en kunnen er zelfs voor kiezen om de route af te leggen per fiets. Wil je het Trans Bhutan Trail te voet doen, dan moet je erop rekenen dat je een maand onderweg zal zijn. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om slechts een deel van de tocht af te leggen.

Lees ook

Dit zijn de lekkerste soepen ter wereld



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-waanzinnig-mooie-pelgrimspad-opent-na-zestig-jaar-weer-voor-reizigers-fotos