We snoepen allemaal wel eens na het eten. Maar waarom is die drang naar zoetigheden zo groot? Daar zijn verschillende redenen voor. Onderschat zeker de functie van je hersenen niet.

Je hebt gedaan met eten, maar je hebt toch nog zin in iets zoets. En je betrapt jezelf al snel met een stuk chocolade of een koekje in je mond. Het is een ongezonde gewoonte waar we graag een einde aan willen maken. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Een inzicht in de verschillende oorzaken van die drang naar zoetigheden kan alvast helpen. Voedingsdeskundige Anita Mulderij legt uit waar die zin in zoet vandaan komt.

Aanmaak van gelukshormonen

Als je aan het zondigen bent, ervaar je heel wat emoties. “Je hersenen weten dat suiker tijdelijk een fijn gevoel veroorzaakt, dus dat wil je graag ervaren”, legt Mulderij uit. “Door toe te geven aan de drang naar suiker maakt je lichaam dopamine aan. Daardoor voel je je automatisch beter.” Maar ook het hormoon serotonine speelt een grote rol. Een lage dosis zorgt voor sombere gevoelens. Suikers en snelle koolhydraten verhogen dat gelukshormoon waardoor je tijdelijk gelukkiger zal zijn.

Te snel eten

Snel snel je eten binnen proppen is geen goed idee. Volgens Mulderij moet je rustig kauwen, want anders zal je niet voldaan zijn en blijf je honger hebben. “Door goed te kauwen verteer je je eten beter en worden voedingsstoffen beter door het lichaam opgenomen waardoor je sneller genoeg zal hebben. Als je goed verzadigd bent, zal je geen drang naar zoetigheid ervaren na de maaltijd”, zegt Mulderij.

Te weinig gedronken

Je moet voldoende water drinken, want anders ben je op het einde van de dag niet voldaan. Daardoor zal je meer honger hebben en dus vaker naar zoetigheden grijpen. Tijdens het eten mag je dan weer niets drinken. Dat kan je verzadigingsgevoel verstoren.

Routine

Na iedere maaltijd iets zoets eten, heeft een effect op je hersenen. Het wordt een gewoonte. “Door het eten van zoete suikerrijke snacks ontstaan neuro chemische veranderingen in de hersenen die zo sterk geprogrammeerd staan dat je drang blijft houden naar deze voedingsmiddelen”, licht Mulderij toe. Als je die slechte gewoonte graag wil veranderen, moet je je gedrag op lange termijn aanpassen. Dat vraagt moed en discipline. Enkel zo kan je nieuwe gewoontes creëren.

