Dit is de levensverwachting van de Belg

De levensverwachting bij geboorte is vorig jaar in ons land stabiel gebleven ten opzichte van 2021 en bedroeg nog steeds 81,7 jaar voor de totale bevolking. Dat blijkt donderdag uit een analyse door Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het jaar voordien, in 2020, kende de levensverwachting door de coronacrisis voor het eerst in twintig jaar nog een daling, naar 80,8 jaar.

De levensverwachting voor vrouwen ligt nog altijd hoger dan die van mannen – 83,8 jaar tegenover 79,5 jaar – maar de kloof tussen beide geslachten wordt wel kleiner, een trend die zich al langer doorzet. Terwijl de levensverwachting voor mannen met 111 dagen stijgt tegenover 2021, is er bij de vrouwen sprake van een daling met 92 dagen.

In het Vlaams Gewest ligt de levensverwachting bij de geboorte nog steeds het hoogst met 82,6 jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de levensverwachting 81,6 jaar en in het Waals Gewest 80 jaar.

Coronajaren

Op provinciaal niveau, waar de levensverwachting bij de geboorte berekend wordt over een periode van drie jaar, scoort de provincie Vlaams-Brabant het best met 82,9 jaar, gevolgd door Waals-Brabant (82,5 jaar) en Limburg (82,5 jaar). Daarna volgen Antwerpen (82,3 jaar), West-Vlaanderen (82,3 jaar) en Oost-Vlaanderen (82,2 jaar). Vier provincies in Wallonië bevinden zich onder het nationale gemiddelde van 81,4 jaar voor de periode 2020-2022: Luxemburg (80,1 jaar), Namen (79,8 jaar), Luik (79,5 jaar) en Henegouwen (78,7 jaar). Omdat deze periode twee coronajaren bevat, die werden gekenmerkt door uitzonderlijke sterftevoorwaarden, is het best om de levensverwachting bij de geboorte voor de provincies met de nodige voorzichtigheid te interpreteren, nuanceert Statbel.

Lees ook

studie-leven-vrouwen-dan-toch-niet-se-langer-dan-mannen

Wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/belgie/dit-de-levensverwachting-van-de-belg