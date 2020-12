Uit eerder onderzoek bleek al dat getrouwde mensen in het algemeen gezonder leven. Ze worden minder ziek dan vrijgezellen en leven gemiddeld langer. Een nieuwe studie heeft nu ontdekt dat mensen die ongezond leven en dus zwaarder zijn sneller trouwen.

De studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Personal Relationships, onderzoekt het verband tussen gezond of ongezond zijn en trouwen. De onderzoekers keken daarvoor naar de gezondheidssituatie van een groep jonge mensen onder de 27. Nadat dat werd vastgelegd wachtten ze enkele jaren om dan te zien of de proefpersonen een vaste relatie of huwelijk waren aangegaan.

Hoger BMI => huwelijkstaart

Wat was de verrassende conclusie van de studie? Een hoger BMI leidt tot een hogere kans om te trouwen. Bovendien werden ze ook minder dik na de voltrekking van het huwelijk. Dat gold voor vrijwel alle mensen van kleur en voor mannen in het onderzoek. Er is evenwel één grote uitzondering op die groep: blanke vrouwen. Zijn bleven even dik (of dun).

