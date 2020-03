Een bezoek aan het kleinste kamertje durft bij velen al eens uitlopen. Niet omdat we ook effectief druk aan het persen zijn om alles eruit te krijgen, maar omdat een toiletbezoek ook de ideale gelegenheid is om wat tijd voor jezelf te nemen. Of dat nu is door doelloos door Facebook te scrollen of door je vast te bijten in een boek. Maar die extra toilettijd wordt niet door iedereen geapprecieerd.

Tenzij je thuis over meerdere toiletten beschikt, is de kans groot dat je ooit al ruzie hebt gemaakt met je huisgenoten over wie hoe lang op de pot vertoeft. Want terwijl jij lustig zit te ontspannen, moet je roomie misschien dringend een boodschap kwijt.

Zandloper

Om een einde te maken aan die discussies, bedacht de firma Katamco de zogenaamde Toilet Timer. De ingenieuze uitvinding is eigenlijk niet meer dan een zandloper, maar de vorm is wel opvallend. Het zand loopt namelijk van de buik van het icoontje naar het toilet. Niet erg subtiel, maar dat hoeft ook niet altijd. Na vijf minuten is de pot vol en weet de toiletbezoeker dat het tijd is om andere oorden op te zoeken. De reviews op Amazon zijn alvast erg lovend en een koper noemt het zelfs “een geschenk van God”. Als je je nu afvraagt hoe iemand op het idee komt om een toilettimer te maken, dan ben je niet alleen. Volgens de uitvinder was het een combinatie van twee factoren: hij zat op een dag zo lang op het toilet dat zijn benen gevoelloos werden en bovendien raden dokters aan om niet langer dan vijf minuten op de pot te zitten om de kans op aambeien te beperken. Of hoe de Toilet Timer ook voor je gezondheid wonderen doet.

