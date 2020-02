Dat we als mens baat hebben bij een flinke dosis lichaamsbeweging is al lang geen geheim meer. Zwemmen, fietsen, joggen of zelfs wandelen houden je lichaam gezond en laten je langer leven. Maar volgens een nieuw Amerikaans onderzoek is er een sport die ouderen echt in topconditie houdt: golf.

Golfen klinkt voor velen als een bezigheid die enkel is weggelegd voor de rijken onder ons, maar het loont de moeite om je mening te herzien. Een wekelijks potje golf zou de levensverwachting van ouderen namelijk fors de hoogte in duwen en het risico op hart- en vaatziekten danig beperken.

Lichaam en geest

Om tot die conclusie te komen, volgden Amerikaanse wetenschappers onder leiding van Adnan Qureshi tien jaar lang 6.000 65-plussers. Die leeftijdsgroep is van nature meer vatbaar voor hart- en vaatziektes. Uit de resultaten bleek dat zij die minstens een keer per week gaan golfen, een opmerkelijk lager sterftecijfer (15,1%) kennen dan zij die dat niet doen (24,6%). En daar is een goede reden voor. “Wandelen of joggen is wat lichaamsbeweging betreft vergelijkbaar, maar die sporten missen de opwinding en de competitiviteit van golf. Dat plus de groene omgeving en de sociale interactie maakt dat golfen zowel lichaam als geest jong houdt”, aldus Qareshi. Tijdens het golfen wandel je bovendien een heleboel, moet je je evenwicht gebruiken en moet je bovendien strategisch nadenken. Weet je niet wat gedaan, ga dan voortaan wekelijks eens tegen een balletje slaan in je plaatselijke golfclub.

