Een goede nachtrust is essentieel om gelukkig en gezond door het leven te gaan. De gevolgen van een gebroken nacht merk je haast onmiddellijk: je bent prikkelbaar, kan je minder goed concentreren en de kans is groot dat je ook slechter gaat eten. Hoewel een keertje slecht slapen geen ramp is, zijn er ook mensen voor wie het een dagelijkse realiteit vormt.

Slapeloosheid is een kwaal die niet zo makkelijk op te lossen valt. Je kan natuurlijk meer gaan sporten, letten op wat je eet en je schermtijd beperken, maar die methodes zijn allesbehalve feilloos. Als jij net zoals vele anderen regelmatig ’s nachts naar het plafond ligt te staren, is er wellicht hoop voor de toekomst.

Saffraan

Een team wetenschappers van Murdoch University heeft namelijk aangetoond dat saffraan – je weet wel, die kostbare specerij – wonderen kan doen voor je slaap. Tijdens de studie werd weliswaar een zeer geconcentreerde formule gebruikt die voor de gemiddelde consument niet tot de mogelijkheden behoort, maar dat betekent niet dat het niet de moeite loont om wat meer saffraan in je gerechten te gebruiken. De proefpersonen sliepen niet alleen beter tijdens het nemen van het concentraat, maar bovendien werden er geen neveneffecten waargenomen, wat bij andere slaapmiddeltjes wel vaak het geval is. Voeg dus eens een draadje van het kruid toe aan je kop warme melk in de avond als je goed wil slapen – baat het niet, dan schaadt het niet.

