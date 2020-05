In de voorbije acht weken hebben de Belgen hun koopgedrag aangepast en zijn ze meer online gaan winkelen. Ongeveer 15% van de Belgen heeft meer geld besteed aan virtuele ervaringen. Liefst 42% van de Belgen die tv en/of films kijken, deed dat via een onlineplatform zoals Netflix. Bijna een op de vijf Belgen (17%) nam deel aan online fitnesslessen en 27% woonde virtueel muziekvoorstellingen bij.

Vrijgevig en voorzichtig

Volgens het onderzoek zijn we ook vrijgeviger geworden in deze tijden, met bijna 18% van de Belgen die aangeeft dat ze online gedoneerd hebben aan een goed doel in de laatste maand. Acht procent van de Belgen deed dat tijdens deze periode ook voor de eerste keer.

De vrijgekomen tijd die we thuis doorbrachten spendeerden we ook om online nieuwe vaardigheden te leren. Zo begon een op de vier Belgen (26%) met online banking, leerde bijna 20% koken via online instructiefilmpjes en leerde 14% online zelfs een nieuwe taal.

Wel zijn bijna alle Belgen (83%) voorzichtig met wat en waar ze online kopen, iets meer dan de helft van hen is bang om het slachtoffer te worden van fraude.

De top 10 van populairste producten die online aangekocht werden tijdens de lockdown bestaat uit boeken (18%), kookgerei (13%), gezelschapsspelen (12%), puzzels (11%), haarschaar (9%), haarkleuring (8%), knutsel-en kunstmateriaal (8%), computers en accessoires (8%), fitnessmateriaal (7%) en kussens (7%).

