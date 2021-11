De nieuwe iPhone 13 is nog steeds moeilijk verkrijgbaar

Hoewel de langverwachte iPhone 13 al in september werd gelanceerd, blijft het heel moeilijk om het in de winkelrekken te krijgen. Ook wie bestelt via de website van Apple moet rekenen op wachttijden die kunnen oplopen tot wel vijf weken. Bij andere modellen zijn de levertijden eveneens opgelopen. Het heeft te maken met het wereldwijd tekort aan chips dat nu ook een van ’s werelds grootste techfabrikanten als een dolk in het hart treft.

De nieuwe Apple iPhone 13 kopen, is sinds ongeveer een maand mogelijk. Deze nieuwe iPhone 13 werd in september 2021 gelanceerd en kan een aantal mooie specificaties voorleggen. Zo is de camera grondig verbeterd en heeft het toestel een fraai oledscherm van 6,1 inch. De batterij gaat ongeveer 2,5 uur langer mee dan bij de iPhone 12. Je komt dus de hele dag door zonder op te laden. De iPhone 13 is verkrijgbaar in verschillende kleuren en in uitvoeringen met een intern opslaggeheugen van 128, 256 en 512 GB. Allen rekenen ze op een intern werkgeheugen van 6 GB en zijn ze uitgerust met de A15 Bionic Chip. De goedkoopste versie van de nieuwe iPhone 13 moet 909 euro kosten. De iPhone 13 mini is honderd euro goedkoper.

Wereldwijd tekort aan chips

Het blijkt echter heel moeilijk om de nieuwe iPhone 13 te pakken te krijgen. Bij de grote spelers zijn vooral de 128GB- en de 256GB-uitvoeringen vaak niet verkrijgbaar of zijn er lange wachttijden. Het heeft te maken met de productie die lager ligt dan verwacht. Aanvankelijk had Apple zichzelf het doel gesteld om in het laatste kwartaal van dit jaar negentig miljoen iPhone 13’s te produceren. Volgens Bloomberg heeft het die ambitie intussen al moeten bijstellen en zal het bedrijf al blij zijn als het er tachtig miljoen zullen worden. Dit heeft dan weer te maken met het tekort aan chips waar ook andere producenten al langer mee te maken krijgen. Toch is het opvallend dat ook Apple, een van ’s werelds grootste inkopers met een heel grote koopkracht, niet ongevoelig blijft voor de problemen op de internationale markt.

Bestellen via de website van Apple levert weinig voordelen op. Ook daar zijn veel van de in september ontvangen bestellingen nog steeds niet afgehandeld. Bij Apple ziet men de bui al hangen, want binnenkort barst de echte koopgekte eigenlijk pas los. Men verwacht dan ook niet dat de problemen voor de feestdagen, laat staan voor Black Friday, helemaal zullen worden opgelost. De grootste verkoopgolf sinds het begin van de coronapandemie zit eraan te komen en het bedrijf riskeert te weinig producten te hebben om daadwerkelijk te kunnen verkopen.

De problemen ontstaan op de Aziatische markt

Beterschap is nog niet in zicht, integendeel. Er zijn zelfs tekenen dat het alleen maar erger wordt. Tussen de bestelling van een chip en de levering van een chip zouden intussen al 21,7 weken zitten. In het precoronatijdperk schommelde dit steevast tussen 12 en 14 weken. Sinds begin dit jaar was er elke maand wel een stijging te zien. Daarnaast kampt men in China ook nog eens met een energiecrisis die de iPhone-maker extra kopzorgen zal baren. De energieleveranciers kunnen de grote vraag vanuit de industrie niet aan en kunnen niet zomaar naar het geliefde steenkool en gas grijpen, want Peking legt steeds strengere regels op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gevolg is dat de fabrieken soms noodgedwongen de productie moeten staken. In andere Aziatische landen worden er dan weer fabrieken gesloten door de oplopende coronacijfers. Op korte termijn uitwijken naar andere productielocaties is dan ook moeilijk.

Zenuwachtige beleggers en een doekje voor het bloeden

Op de beurs reageren beleggers zenuwachtig op de berichtgeving. In aanloop naar de release van de iPhone 13 was een Apple-aandeel nog 156,69 USD waard. Begin oktober was dat al gezakt naar 139,14 USD, terwijl het intussen weer richting 150 USD klimt. Deze zenuwachtigheid werd niet getemperd door het nieuwe product dat Apple aan het assortiment heeft toegevoegd: het poetsdoekje. Het zachte en niet-schurende poetsdoekje is geschikt voor alle Apple-schermen en het is vooral niet duidelijk welke voordelen het biedt ten opzichte van de klassieke microvezeldoekjes. Het doekje met een Apple-logo kost 25 euro. Voor die prijs wordt het wel gratis aan huis geleverd, dat dan weer wel.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/de-nieuwe-iphone-13-nog-steeds-moeilijk-verkrijgbaar