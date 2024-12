De leukste nieuwe kerstfilms op Netflix van 2024

Het is het seizoen voor kerstfilms en zoals altijd zijn er veel nieuwe opties om uit te kiezen. Het goede nieuws is dat het aanbod op Netflix beter te overzien is.

De streamer heeft vijf nieuwe originele kerstfilms die dit jaar uitkomen, wekelijks in aanloop naar begin december. Dat betekent dat je een vast dieet kunt volgen als je dat wilt of de hele kerstmaand om bij te blijven. Dit zijn de opties waaruit je dit jaar kunt kiezen.

Hot Frosty

‘Hot Frosty’ kwam uit op 13 november en heeft een bekende kerstfilmfavoriet in de hoofdrol: Lacey Chabert. En ja, de titel is heel echt en heel direct. De film gaat over een sneeuwpop die is gebeiteld om op een knappe man te lijken, die tot leven komt dankzij een betoverde sjaal en de vrouw die hem de sjaal gaf het hof maakt (terwijl hij probeert te voorkomen dat hij een plas wordt). Ja, ‘Hot Frosty’ kijken is heel wat anders dan gokken bij de beste bookmakers België!

That Christmas

Richard Curtis is verantwoordelijk voor een van de meest geliefde kerstfilms ooit, ‘Love Actually’. Nu is hij terug met ‘That Christmas’, de laatste Netflix-kerstfilm die dit jaar uitkwam en op 4 december op de streamer verscheen. Gebaseerd op zijn trilogie van kinderboeken, draait ‘That Christmas’ om “een reeks verweven verhalen over familie en vrienden, liefde en eenzaamheid, en de Kerstman die een grote fout maakt, om nog maar te zwijgen van een enorm aantal kalkoenen!” Het is ook geanimeerd, om je dat klassieke kerstgevoel te geven.

Meet Me Next Christmas

‘Meet Me Next Christmas’ is de eerste van de vijf films en kwam uit op 6 november. Met Christina Milian en Devale Ellis in de hoofdrollen, draait de film om een ​​vrouw die ogenschijnlijk de liefde van haar leven ontmoet op het vliegveld. Ze spreken af ​​om elkaar een jaar later te ontmoeten bij de Pentatonix Christmas Eve-show, maar wanneer ze haar kaartje gaat kopen, is het uitverkocht. Vastbesloten om naar die show te gaan, huurt ze een persoonlijke conciërge in om haar te helpen een kaartje te bemachtigen. Liefde en vakantiegekte volgen.

Our Little Secret

Ja, het lijkt erop dat ‘Pretty Little Liars’-ster Ian Harding een voorliefde heeft voor projecten die geheimen met zich meebrengen. In dit specifieke geval is het geheim dat hij ooit een relatie heeft gehad met – serieus genoeg om hem ten huwelijk te vragen – zijn potentiële toekomstige schoonzus, gespeeld door Lindsay Lohan. Wanneer ze zich realiseren dat ze nu een relatie hebben met broers en zussen, kiezen ze ervoor om het te verbergen voor de familie, wat moeilijker is dan het lijkt.

The Merry Gentleman

Denk aan een mix van ‘Magic Mike’ en Kerstmis, en dat is wat je krijgt met ‘The Merry Gentleman’. Met in de hoofdrollen Britt Robertson en Chad Michael Murray, volgt het verhaal een voormalige danseres uit de grote stad (Robertson) die besluit een revue met alleen mannen en een kerstthema te organiseren om de kleine locatie van haar ouders te redden. Onder die dansers? Murray.