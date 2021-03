Wil je graag een iPhone kopen, maar vind je een nieuw exemplaar te duur? Logisch! Een nieuwe iPhone kost vaak veel geld! Als je voor een refurbished artikel kiest bespaar je soms wel tot 50% op een volledig gereviseerde iPhone. Ideaal voor mensen die graag een kwalitatief goede iPhone willen, maar er liever niet te veel voor betalen. Maar welke iPhone kies je dan, en waar moet je op letten? Wij helpen je graag verder!

1. iPhone 8

De iPhone 8 kwam is in 2017 uitgebracht door Apple. Het refurbished model is een van de populairste modellen van dit moment. Dit komt voornamelijk door de aantrekkelijke prijs, het compacte broekzak formaat en de 12 megapixel camera waarmee je in 4K kan filmen. Daarnaast beschikt dit model over de homebutton met Touch ID, waardoor je gemakkelijk je iPhone kan ontgrendelen. Zet je graag veel zware apps op je iPhone? Bij de iPhone 8 is dit geen probleem omdat er een krachtige A11 Bionic-chipset is geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat apps altijd razendsnel opstarten en je geen last hebt van haperingen. Aan geheugen heb je ook geen gebrek, want de iPhone 8 heeft standaard 64GB geheugen. De iPhone 8 is bij een aanbieder als refurbished.be al beschikbaar vanaf € 210,00.

2. iPhone X

De iPhone X is de eerste iPhone van Apple met een nieuw design. Door de dunne randen rondom het scherm is er geen Touch ID meer aanwezig. In plaats daarvan ontgrendel je de iPhone met Face ID, ofwel gezichtsherkenning. Dit heeft Apple mogelijk gemaakt met ingebouwde slimme sensoren, waaronder een infraroodcamera. Om ervoor te zorgen dat apps direct opstarten en zonder haperen overschakelen zit er ook in de iPhone X een A11 Bionic-processor. En maak je graag foto’s? Met de iPhone X hoef je nooit meer een camera mee te nemen op vakantie! Door de indrukwekkende dubbele camera’s maak je scherpe en gedetailleerde foto’s. En de gemaakte foto’s hoef je ook niet te verwijderen omdat je geheugen vol zit, want bij de iPhone X heb je keuze uit 64 en 256 GB opslaggeheugen. De iPhone X is refurbished al verkrijgbaar vanaf € 359,00.

3. Iphone SE 2020

Met de iPhone SE 2020 heeft Apple een stapje terug gedaan naar het vertrouwde design van de iPhone 8. Deze iPhone is de perfecte keuze voor iedereen die de homebutton met Touch ID mist. Vind jij een grote telefoon maar onhandig? De iPhone SE is een van de kleinste telefoons van Apple. Dit terwijl deze iPhone een 4-inch scherm heeft en een A13 Bionic-processor die je misschien al kent van de iPhone 11 en 11 Pro. Dit is de een na snelste processor die Apple ooit gemaakt heeft. Omdat de iPhone SE 2020 beschikt over een 12 megapixel groothoeklens ben je verzekerd van mooie, scherpe foto’s. En maak je vaak video’s? De iPhone SE 2020 heeft een 4K video-camera! Koop je een refurbished iPhone SE 2020 dan betaal je maar € 359,00.

Voordelen refurbished iPhones

De markt van refurbished producten is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Het is tegenwoordig heel normaal geworden om een refurbished iPhone te kiezen in plaats van een nieuwe. Naast de aantrekkelijke prijzen zijn de producten ook betrouwbaar. Dit kan je terugzien aan de interessante garanties waardoor je met een prettig gevoel je aankoop kan doen.

Hoe vind je de juiste aanbieder?

Online zijn er veel aanbieders van refurbished iPhones te vinden. Bij het vinden van de juiste aanbieder is het belangrijk om te kijken naar prijzen, garantie en het aanbod. Bij een website zoals refurbished.be kan je gemakkelijk verschillende leveranciers vergelijken. Doe hier je voordeel mee, want dat maakt jouw zoekproces gemakkelijker! Daarnaast biedt refurbished.be een garantie van 3 jaar aan op alle producten. Hierdoor laten ze zien dat ze geloven in de kracht van hun refurbished producten en ben jij verzekerd van een kwalitatief goede refurbished iPhone.